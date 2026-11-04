Mercedes-Benz rivoluziona l'auto con display in vetro, Holo Display e tecnologia 800 volt

Mercedes-Benz presenta Intelligent Display in Glass, Holo Display e Power Converter compatibile 800V per una mobilità più sicura e personalizzata.

Mercedes-Benz continua a spingere i confini dell’innovazione automobilistica a 140 anni dalla sua fondazione, presentando tre tecnologie che promettono di rendere i veicoli più sicuri, personali e efficienti. L’azienda tedesca ha svelato l’Intelligent Display in Glass, l’Holo Display e un pionieristico Power Converter compatibile con sistemi a 800 volt, soluzioni che si inseriscono nel caratteristico approccio “Welcome home” del marchio e puntano a offrire un valore concreto nella vita quotidiana dei clienti.

«Il futuro della mobilità non nasce dalle promesse, ma dalla precisione e da un’eccellenza ingegneristica comprovata. Con innovazioni che offrono vantaggi concreti nella vita quotidiana dei nostri clienti, plasmiamo la mobilità di domani – in modo continuo, coerente e con una chiara attenzione al futuro», ha dichiarato Ida Wolf, Vice President Development Innovations, Operations & Digitalisation di Mercedes-Benz AG.

La sicurezza resta al centro del DNA Mercedes-Benz. Con la tecnologia Intelligent Display in Glass, l’azienda integra elementi LED direttamente nei vetri del veicolo, permettendo una comunicazione mirata con gli altri utenti della strada. Quando necessario, il lunotto posteriore può visualizzare segnali di avvertimento, simboli di sicurezza o informazioni sul traffico. In assenza di contenuti, i display laminati nel vetro stratificato restano quasi invisibili e si integrano armoniosamente nel design.

Due soluzioni LED specializzate coprono esigenze diverse. I Mini LED sono pensati per superfici ampie come il lunotto, adatti a luci di stop, simboli di avvertimento o messaggi di traffico. I Micro LED, invece, garantiscono alta risoluzione e si prestano a visualizzazioni più sofisticate e animazioni su aree ridotte. Entrambe le tecnologie seguono il principio dell’apparizione on demand: i contenuti compaiono solo quando servono e per il resto restano praticamente invisibili.

Mercedes-Benz sta ripensando le superfici informative del veicolo, trasformando aree finora inutilizzate in display potenziali. L’Holo Display utilizza un proiettore nella plancia e una speciale pellicola trasparente laminata nel parabrezza con holographic optical elements (HOE). Questi elementi riflettono selettivamente le lunghezze d’onda della luce proiettata, concentrandola in modo che l’immagine resti visibile anche in piena luce solare.

Una caratteristica distintiva è la visibilità angolare: il conducente non vede i contenuti destinati al passeggero e viceversa. Questo apre scenari di informazione e intrattenimento contestuale, dalla navigazione con dati sui points of interest alle videochiamate, fino a film o informazioni di guida. Il display non è permanente ma on demand, permettendo al parabrezza di adattarsi alla situazione senza alterare l’aspetto estetico del veicolo.

Sul fronte della propulsione elettrica, Mercedes-Benz introduce il Power Converter, una tecnologia basata su microconvertitori programmabili che gestiscono i flussi energetici delle singole celle della batteria. Il sistema eroga un’uscita ad alta tensione costante fino a 800 volt, indipendentemente dallo stato di carica o dall’invecchiamento delle celle. L’attuale generazione raggiunge già una potenza fino a 3 kW e supporta applicazioni sia in corrente alternata (AC) sia continua (DC), oltre alla ricarica bidirezionale come Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid.

L’approccio modulare consente di collegare più convertitori in parallelo, regolando individualmente i flussi e fornendo insieme un’uscita DC stabile. La tensione non dipende più direttamente dal numero di celle in serie, ma dal controllo software decentralizzato. In futuro, questa soluzione potrebbe unificare in un’unica unità hardware funzioni oggi separate, migliorando autonomia, efficienza e modularità sia per i veicoli elettrici a batteria sia per gli ibridi plug-in.

Queste innovazioni, attualmente in fase di ricerca e sviluppo, confermano l’ambizione di Mercedes-Benz di anticipare le esigenze della mobilità elettrica e connessa. L’obiettivo resta quello di tradurre la tecnologia in benefici quotidiani tangibili, mantenendo al centro sicurezza, personalizzazione ed efficienza.