Descenders in arrivo in edizione fisica su PS4 e Nintendo Switch

Sold Out è felice di annunciare la sua partnership con No More Robots per la pubblicazione in edizione fisica del downhill biking game estremo Descenders su

Nintendo Switch™ e PlayStation®4, in arrivo anche in digitale questa Primavera.

Dagli sviluppatori di Action Henk, Descenders è un downhill freeride estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente dove i tuoi errori hanno conseguenze reali. Porterai la tua squadra alla gloria e diventerai il prossimo leggendario Descender?

CARATTERISTICHE DEL GIOCO:

● Una versione moderna di uno sport estremo

● Mondi generati proceduralmente: affronta salti, inclinazioni e discese diverse in ogni partita

● Controlli Freestyle: controlla ogni minimo movimento del tuo personaggio, con un motore fisico approfondito realizzato per whip e scrub perfetti.

● Rogue-Bike: guadagna mutatori speciali ogni volta che giochi e scopri quali abilità funzionano meglio per il tuo stile di guida

● Fatti una Reputazione: un fornito sistema online di Reputazione ti permette di mostrare di che pasta sei fatto ed ottenere nuove bici ed oggetti

● Colonna sonora dedicata: abbiamo stretto una partnership con l’etichetta di “drum & bass” Liquicity per offrirti la migliore colonna sonora possibile per le tue derapate in montagna

● Diventa il prossimo Descender: riuscirai a completare tutti i mondi di gioco in una sola volta ed unirti ai leggendari Descender?

“Siamo estremamente entusiasti di lavorare con Sold Out per le versioni fisiche di Descenders,” ha affermato Mike Rose, Company Director presso No More Robots. “I nostri giocatori ci hanno implorato per un’edizione fisica da un po ‘di tempo, quindi lavorare con Sold Out per una distribuzione al dettaglio in tutto il mondo, permetterà essenzialmente di realizzare un sogno di lunga data per tutti noi.”

“Descenders è un fantastico titolo che i giocatori su piattaforme digitali adorano, quindi siamo entusiasti di collaborare con No More Robots per pubblicare le edizioni fisiche su PS4 e Nintendo Switch,” ha aggiunto Garry Williams, CEO presso Sold Out.

Descenders sarà disponibile nella Primavere 2020 in edizione fisica e digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

