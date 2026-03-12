Connect with us

DIGIMON STORY TIME STRANGER: disponibile il terzo DLC "Anti-ParadoX"

È arrivato un nuovo capitolo per gli appassionati dell’universo digitale dei Digimon. Il terzo DLC di DIGIMON STORY TIME STRANGER, “Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti-ParadoX”, è ufficialmente disponibile, introducendo un episodio inedito che si distingue per la sua trama autonoma e per i nuovi contenuti dedicati ai Digimon di livello Mega.

Il nuovo episodio porta i giocatori in un viaggio intenso e misterioso, con al centro Asuna Shiroki e Monica Simmons, protagoniste di una storia che trascende il tempo e lo spazio. “Una storia separata da quella principale, piena di incontri che travalicano dimensioni e cronologie”, così viene descritto il contenuto aggiuntivo che promette di ampliare l’esperienza narrativa di DIGIMON STORY TIME STRANGER.

Insieme alla nuova trama, il DLC offre anche nuovi percorsi di Digievoluzione per cinque Mega Digimon iconici: Omnimon (X Antibody), Jesmon (X Antibody), Magnamon (X Antibody), Gallantmon (X Antibody) e UlforceVeedramon (X Antibody). Queste evoluzioni forniscono ai giocatori nuove possibilità strategiche nei combattimenti a turni, cuore pulsante del GDR di Bandai Namco.

DIGIMON STORY TIME STRANGER è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam, mentre l’uscita su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 è prevista per il 10 luglio 2026. Per accedere ai contenuti del nuovo DLC è necessario il gioco base, acquistabile anche tramite Season Pass.

Definito come “il perfetto punto di ingresso nella serie per gli appassionati di GDR”, il titolo porta i giocatori nel mondo di Iliad, un universo al limite del collasso. Lì, umani e Digimon devono unire le forze per salvare entrambe le realtà, esplorando territori che vanno oltre lo spazio e il tempo. L’esperienza di gioco si fonda sulla collaborazione e sull’evoluzione dei legami tra allenatore e Digimon, elementi centrali nell’avventura e nei combattimenti.

Uno degli aspetti più apprezzati del gioco è la possibilità di addomesticare e reclutare centinaia di Digimon, ciascuno dotato di abilità uniche. I giocatori possono allenarli, personalizzarli e utilizzarli in battaglie strategiche a turni che richiedono tattica e capacità di adattamento. Tra i nemici si incontrano Digimon reclutabili e boss giganteschi, che metteranno a dura prova le abilità di ogni squadra.

DIGIMON STORY TIME STRANGER offre una storia complessa e affascinante, un’ambientazione ricca di dettagli e oltre 450 Digimon da scoprire. I sistemi di combattimento aggiornati e la nuova stratificazione narrativa rendono questo episodio una vera evoluzione della serie, capace di coinvolgere sia i veterani che i nuovi giocatori.

Con il lancio del DLC “Anti-ParadoX”, il titolo si espande ulteriormente, aggiungendo profondità e nuove sfide. DIGIMON STORY TIME STRANGER si conferma così come un’esperienza imprescindibile per chi ama i giochi di ruolo ricchi di emozione, strategia e avventura.

