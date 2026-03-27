Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Diletta Leotta, voce di Radio 105 e volto di DAZN, è pronta a tornare con la quinta stagione di “Mamma Dilettante”, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast che in questi anni è diventato un punto di riferimento per le donne e i genitori alle prese con le sfide quotidiane della vita familiare. In dolce attesa del secondo figlio, Diletta affronta questa nuova edizione con lo stesso spirito di sempre: leggerezza, complicità e ironia.

La quinta stagione si apre con una protagonista d’eccezione: Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica e atleta del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare. L’azzurra, reduce da due medaglie d’oro ai Giochi di Milano-Cortina, racconta nel primo episodio – disponibile da oggi sulle principali piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale – la difficoltà e la bellezza di conciliare sport e maternità. “Volevo portare mio figlio sul podio, ma non era permesso. Però sono contenta perché dopo il mio caso hanno cambiato le regole e quando i miei compagni hanno vinto la gara a squadre hanno lasciato entrare i loro figli in pista”, confessa l’atleta.

Lollobrigida si lascia andare anche a ricordi più intimi legati al percorso verso le Olimpiadi: “Tra novembre e dicembre, quando ci qualificammo per i Giochi, ho avuto una virosi che sicuramente mi ha portato Tommaso dal nido. Non riuscivo a fare le scale e a finire gli allenamenti. Ero arrivata al punto di pensare a rinunciare, anche perché alle Olimpiadi ci volevo arrivare preparata. Riuscirci è stato un lavoro di squadra, senza il quale io oggi veramente non sarei qua”. E con la consueta schiettezza aggiunge un pizzico di ironia sul “villaggio olimpico”: “Io non ne ho neanche visto uno, sono andati subito a ruba! Mio marito poteva entrare solo con il pass giornaliero, quindi io sono l’ultima che può raccontare aneddoti su questo!”.

Il tono diretto e sincero del programma emerge anche quando Diletta pone la sua “domanda scomoda” all’ospite. Alla provocazione “Ti sei mai sentita un’atleta di merda?”, la campionessa risponde senza filtri: “Andando contro i valori dello sport, quando sei in gara capita che dentro di te pensi: ‘Dai magari questa atleta casca o inciampa!’”.

L’appuntamento con le puntate successive sarà ogni martedì, per un totale di sei episodi inediti. Il 7 aprile sarà protagonista Bianca Balti, top model tra le più amate al mondo, che parlerà con Diletta di resilienza, dipendenze e maternità. A seguire, spazio al giornalista sportivo Fabrizio Romano (21 aprile), che regalerà al pubblico un ritratto inedito e divertente della sua vita privata – compresa, come anticipato, una simpatica “ricerca dell’anima gemella”.

Il viaggio di “Mamma Dilettante” continuerà con Giulia De Lellis, neo-mamma e imprenditrice, che racconterà la differenza tra la maternità “da social” e quella reale, e con Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la hit “Per sempre sì”, il quale parlerà del proprio rapporto con la popolarità e dell’attesa per l’Eurovision Song Contest. A chiudere il ciclo sarà Federica Masolin, collega e amica di Diletta, per un dialogo sulle nuove sfide tra lavoro e famiglia dopo anni vissuti tra i paddock di Formula 1 e i campi di Champions League.

Con le sue interviste intime e ironiche, la nuova stagione di “Mamma Dilettante” conferma la capacità di Diletta Leotta di creare un ambiente autentico dove le storie personali si intrecciano con i grandi temi della genitorialità contemporanea.

La produzione, realizzata in collaborazione con Bamboom e Acqua Minerale San Benedetto, porta ancora una volta la firma di Dopcast, casa di produzione nata dall’unione tra MNcomm e Sony Music Italia, che continua a distinguersi per la creazione di contenuti originali nel panorama audio e video italiano.

“Mamma Dilettante 5” è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale. Un ritorno atteso, capace di unire empatia, ironia e verità quotidiane in un racconto che celebra la forza e la vulnerabilità delle mamme – dilettanti e non solo.