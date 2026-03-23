Ditonellapiaga annuncia il tour estivo 2026 e il nuovo album “Miss Italia”

Sulla scia del successo di “Che fastidio!”, al primo posto della classifica EarOne Airplay come brano più ascoltato in radio e in tv per la terza settimana consecutiva, Ditonellapiaga annuncia il ritorno dal vivo con una nuova stagione di concerti che attraverserà l’Italia da giugno a settembre 2026. Parallelamente, la cantautrice romana presenta il suo nuovo progetto discografico, “Miss Italia”, in uscita il 10 aprile per BMG/Dischi Belli e già disponibile in preorder.

Il successo di “Che fastidio!”, brano che ha totalizzato oltre 391 milioni di ascolti, consolida il momento d’oro di Ditonellapiaga, che con ironia e personalità continua a imporsi nel panorama della musica italiana. “Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere giusti”, racconta l’artista, che firma interamente testi e musiche insieme ad Alessandro Casagni, anche produttore dell’album.

Il nuovo disco si muove su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, confermando l’anima sperimentale e sfrontata di Ditonellapiaga. “Nel nuovo album entra in gioco l’ironia pungente e dissacrante di Ditonellapiaga che ritrova la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro”, si legge nel comunicato. “Miss Italia” sarà disponibile in versione digitale e in due formati fisici: CD e vinile colorato rosa trasparente Collector’s Edition in edizione limitata.

Intanto, la cantautrice torna sul palco con un fitto calendario di date estive prodotte da Magellano Concerti. Il tour prenderà il via il 26 maggio a L’Aquila (Cooltura Fest) e toccherà alcune delle principali città e festival italiani: 4 giugno Cagliari (AteneiKa), 18 giugno Rivoli (Sguardi Live), 28 giugno Perugia (L’Umbria Che Spacca), 2 luglio Cremona (Tanta Robba Festival), 3 luglio Bergamo (NXT), 15 luglio Treviso (Suoni di Marca), 16 luglio Arezzo (Men/Go Music Fest), 31 luglio Montecosaro (Mind Festival), 1° agosto Livorno (Effetto Venezia), 3 agosto Locarno (Rotonda By La Mobiliare), 9 agosto Roccadaspide (Festival dell’Aspide), 11 agosto Milazzo (Mish Mash Festival), 4 settembre Trento (Trento Live Fest) e 12 settembre Padova (Pride Village).

La tournée non si fermerà con la fine dell’estate. Ditonellapiaga tornerà infatti nei club per due imperdibili concerti autunnali: 27 novembre all’Atlantico di Roma e 30 novembre al Fabrique di Milano.

Con la sua energia contagiosa e la capacità di fondere introspezione e ironia, Ditonellapiaga si conferma una delle voci più originali del nuovo pop italiano. Il 2026 si preannuncia come un anno chiave per l’artista, pronta a incantare il pubblico con la forza di un nuovo progetto discografico e con una lunga serie di concerti che ne celebrano la crescita e la solidità artistica.