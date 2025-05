Domani sera a “Dritto e Rovescio”: il Conclave e l’elezione del nuovo Papa

Domani, giovedì 8 maggio, i riflettori della trasmissione “Dritto e Rovescio” saranno puntati su uno degli eventi più significativi e attesi dalla comunità cattolica mondiale: il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Condotta da Paolo Del Debbio, la puntata andrà in onda in prima serata su Retequattro e offrirà un’analisi dettagliata del processo che vedrà i 133 cardinali elettori, provenienti da ben 60 Paesi, riuniti per scegliere il successore di Papa Francesco.

Il Conclave è un momento cruciale per la Chiesa cattolica, durante il quale i cardinali si riuniscono in isolamento per votare e, infine, eleggere il nuovo Pontefice. Questo evento storico sarà seguito con collegamenti in diretta dal Vaticano e da diverse città del mondo, offrendo così una dettagliata copertura mediatica e una visione a 360 gradi del contesto globale in cui si svolge.

“Dritto e Rovescio” non si limiterà a seguire l’evento in diretta. La trasmissione proporrà anche una serie di commenti e documenti che permetteranno di analizzare questa fase storica da diverse angolature. Sarà un’occasione unica per il pubblico di approfondire la comprensione di questo evento di grande rilevanza e di riflettere sulle implicazioni che l’elezione del nuovo Papa avrà non solo sulla Chiesa cattolica, ma anche sul panorama mondiale.

L’appuntamento è fissato per domani sera, per un’immersione completa nelle dinamiche del Conclave che ci porterà a conoscere il nuovo leader spirituale di miliardi di fedeli nel mondo.