Domani sera a “È sempre Cartabianca”: colloquio Trump-Putin: la tregua in Ucraina è vicina?

Martedì 18 marzo, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. Al centro della puntata, l’attuale scenario internazionale e i delicati equilibri geopolitici tra Stati Uniti, Russia e Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che martedì avrà un colloquio con il leader del Cremlino, Vladimir Putin. «Parlerò con Putin martedì, potremmo avere qualcosa da annunciare» ha dichiarato Trump, lasciando intendere che l’incontro potrebbe segnare una svolta nei negoziati per una tregua tra Russia e Ucraina. L’attesa è alta per eventuali sviluppi che potrebbero avvicinare una soluzione diplomatica a un conflitto che dura ormai da oltre due anni.

Nel frattempo, da Kiev arriva un messaggio di forza: il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato il successo del test in combattimento del missile Long Neptune, arma di produzione nazionale con una gittata di mille chilometri. Un segnale chiaro della determinazione dell’Ucraina a rafforzare le proprie capacità difensive in un momento di alta tensione.

Sul fronte italiano, dopo le divisioni emerse nel voto a Strasburgo sul riarmo europeo, l’attenzione è ora rivolta alla Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio interverrà nei prossimi giorni per chiarire la posizione del Governo italiano in vista del Consiglio europeo. Il dibattito sulla sicurezza e sugli investimenti militari si fa sempre più acceso, con l’Europa chiamata a prendere decisioni cruciali per il proprio futuro.

L’appuntamento con “È sempre Cartabianca” sarà dunque l’occasione per approfondire questi temi con ospiti e analisti, cercando di comprendere gli sviluppi di uno scenario in continua evoluzione.