Domani sera a “Realpolitik”: crisi energetica e caso Ungari al centro del dibattito

Domani, mercoledì 8 aprile, in prima serata su Retequattro, torna l’appuntamento con “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate. La puntata si concentrerà su due temi di grande attualità: il rischio di una nuova crisi energetica legata alle tensioni in Medio Oriente e la possibile riapertura delle indagini sul caso Ungari.

Nel primo approfondimento, la trasmissione analizzerà gli effetti del conflitto in Iran sui mercati energetici internazionali, con particolare attenzione al recente aumento dei prezzi e alle difficoltà di approvvigionamento che potrebbero ripercuotersi sull’economia europea. Saranno discusse le strategie del Governo Meloni per fronteggiare il problema e garantire la sicurezza energetica del Paese in una fase di grande instabilità geopolitica.

Un secondo segmento sarà invece dedicato al caso Ungari. La puntata ripercorrerà la vicenda del professor Paolo Ungari, morto nel 1999 in circostanze classificate come incidente. Secondo quanto riportato, la famiglia ha presentato un nuovo esposto alla Procura di Roma, che ora sta valutando la riapertura del fascicolo per verificare eventuali nuovi elementi emersi.

Come di consueto, non mancherà il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e la presentazione dei sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, che offriranno un quadro aggiornato sulle opinioni dell’elettorato italiano in un momento di forte fermento politico.

Tra gli ospiti annunciati figurano personalità di primo piano come Mario Monti, Angelo Bonelli, Gennaro Sangiuliano e Veronica De Romanis, pronti a confrontarsi sui temi dell’energia, della politica economica e della giustizia. Il dibattito si preannuncia vivace e ricco di spunti, nel segno dello stile diretto e analitico che caratterizza il talk di Retequattro.

L’appuntamento con “Realpolitik” è quindi fissato per domani sera, con l’obiettivo di offrire ai telespettatori una riflessione approfondita sui grandi nodi dell’attualità italiana e internazionale.