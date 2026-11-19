Huawei lancia il Black Friday 2026 con due settimane di offerte su smartwatch, auricolari e smartphone. Promozioni speciali, regali e codici sconto esclusivi.

Con il Black Friday 2026, Huawei propone due settimane di offerte imperdibili dedicate a wearable, auricolari e smartphone, disponibili su HUAWEI Store Italia dal 19 novembre al 3 dicembre. Gli utenti possono approfittare non solo degli sconti già applicati, ma anche di un ulteriore sconto dell'8% su una vasta selezione di prodotti utilizzando il codice promozionale dedicato. In omaggio vengono forniti accessori, servizi di protezione e bundle esclusivi pensati per anticipare i regali di Natale e rinnovare i propri dispositivi tech.

Tra le proposte principali, spicca la nuova serie di smartwatch HUAWEI WATCH GT 7, caratterizzata da un design premium e funzionalità avanzate per monitoraggio sportivo e salute. Il modello GT 7 è disponibile a 247,48 euro, mentre la versione Pro è acquistabile a 367 euro, entrambi con cinturino extra e auricolari FreeBuds SE 4 in regalo. La promozione include anche il servizio Care Pass, che offre un intervento gratuito per danni accidentali entro i primi due anni.

Per chi cerca un indossabile elegante, il WATCH FIT 5 Pro è in sconto a 219 euro e abbina funzionalità di benessere, display in vetro zaffiro e Mini-Workout interattivi, con cinturino extra e FreeBuds SE 2 inclusi. I runner possono invece puntare su WATCH GT RUNNER 2, creato insieme a Eliud Kipchoge, che integra GPS ad alta precisione e tecnologie professionali per l'allenamento, ora in offerta a 149 euro con 50 euro di sconto diretto.

Anche il comparto audio riceve aggiornamenti di rilievo con gli auricolari open-ear FreeClip 2, ultra-leggeri e dotati di intelligenza artificiale per migliorare chiamate e ascolto musicali. Sono disponibili a 139 euro con 20 euro di sconto, accessori Robin Earring in omaggio e il servizio HUAWEI Loss Care, che permette di sostituire un singolo auricolare a metà prezzo entro 12 mesi. La versione FreeClip 2 S, con design rinnovato e custodia per accessori, viene proposta a 169 euro nelle stesse condizioni vantaggiose.

Chi desidera uno smartphone di fascia alta può approfittare della promozione su HUAWEI PURA 80 ULTRA, proposto a 735 euro grazie al codice sconto. Dotato di sensore da 50 Megapixel e zoom avanzato, si distingue anche per il design raffinato. I clienti riceveranno il servizio Huawei Care+ per 12 mesi, comprendente una sostituzione gratuita dello schermo e cambio illimitato della batteria sotto soglia dell'85%.

Il Black Friday Huawei 2026 rappresenta un'opportunità ideale per chi desidera tecnologia d'avanguardia a prezzi accessibili, con vantaggi concreti e servizi extra dedicati. Le offerte sono valide fino al 3 dicembre salvo esaurimento scorte e coinvolgono gran parte della gamma wearable, audio e mobile del brand.