DRAGON BALL: Sparking! ZERO supera i 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo

DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il primo sequel in più di 15 anni della celebre serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, ha recentemente superato le 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal suo lancio. Il gioco, sviluppato da Spike Chunsoft e distribuito da Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S., ha ricevuto plausi dalla critica e si è affermato come il titolo per console di DRAGON BALL che ha venduto più velocemente fino ad oggi. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, DRAGON BALL: Sparking! ZERO offre un’esperienza di gioco innovativa e coinvolgente.

I giocatori hanno elogiato il gioco per le sue modalità di gioco ricche di azione, tra cui il multiplayer online e cooperativo, la modalità Episode Battle che permette di rivivere le storiche battaglie dell’anime DRAGON BALL e le Custom Battle, che consentono ai giocatori di creare, giocare e condividere battaglie personalizzate con una vasta gamma di personaggi, livelli e oggetti unici.

Queste caratteristiche, insieme ai frequenti aggiornamenti dei contenuti scaricabili e ai tornei ufficiali, hanno contribuito a rendere DRAGON BALL: Sparking! ZERO uno dei titoli più acclamati del franchise anime in tutto il mondo. Il gioco continua a guadagnare popolarità grazie alla sua gameplay innovativo e alla fedeltà alla ricca storia di DRAGON BALL.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO ha ridefinito il picchiaduro in arena, offrendo ai fan della serie un’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.