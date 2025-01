DRIFT EVO II: il casco integrale top di gamma firmato Caberg

Caberg, lo specialista dei caschi moto per il segmento road, presenta con orgoglio il DRIFT EVO II, il casco integrale top di gamma che combina design, comfort e sicurezza, conforme alla nuova omologazione ECE 22.06. Questo modello, realizzato in fibra di vetro, si distingue per la sua leggerezza, rendendolo ideale anche per i motociclisti che affrontano lunghi viaggi, e per una serie di soluzioni innovative che assicurano un’esperienza di guida superiore.

Il DRIFT EVO II è disponibile in diverse versioni grafiche che soddisfano ogni preferenza di stile. La versione Crok, con il suo look aggressivo, è pensata per chi cerca un casco distintivo, mentre le versioni Jarama e Horizon, con il loro design più tradizionale, evocano uno spirito racing e sportivo. Per le motociclistiche, è disponibile anche la versione Horizon Fucsia, una combinazione elegante di grigio opaco, nero e fucsia, che si presenta in taglie dalla XS alla M.

Una delle caratteristiche più innovative di questo casco è il CABERG SOS MEDICAL ID, un dispositivo elettronico che memorizza informazioni mediche, anagrafiche e i contatti di emergenza. Questo sistema, che utilizza la tecnologia NFC, consente ai soccorritori di ottenere rapidamente tutte le informazioni necessarie semplicemente avvicinando uno smartphone al logo del dispositivo. Inoltre, CABERG SOS MEDICAL ID è in grado di inviare un SMS ai contatti di emergenza, indicando la posizione esatta dell’incidente, garantendo così una risposta tempestiva.

In termini di comfort, il DRIFT EVO II non lascia nulla al caso. Il casco è dotato di una visiera resistente ai graffi e viene fornito con una lente Pinlock Max Vision 70, che previene l’appannamento. Il meccanismo di visiera a sgancio rapido, semplice ed intuitivo, consente di sostituire e pulire facilmente la visiera, mentre il sistema di blocco centrale evita che la visiera si apra durante la guida a velocità elevate. Inoltre, il casco offre un sistema di ventilazione avanzato, con prese d’aria sul mento, nella parte frontale della calotta e estrattori nella parte alta e posteriore, che assicurano un ottimo flusso d’aria per mantenere fresco il motociclista anche nelle condizioni più calde.

Per la massima praticità, il DRIFT EVO II è anche predisposto per l’installazione del Caberg Pro Speak Evo, un dispositivo che permette di rimanere in contatto con il compagno di viaggio o il passeggero fino a 200 metri di distanza e di connettersi a un sistema GPS, tutto mantenendo alta la sicurezza durante la guida. Caberg ha pensato a ogni dettaglio, selezionando materiali anallergici e altamente traspiranti per il rivestimento interno, che è sfoderabile e lavabile, oltre a un sistema di sgancio rapido dei guanciali, che garantisce una rimozione facile e sicura in caso di emergenza.

In definitiva, il DRIFT EVO II rappresenta l’eccellenza nel campo dei caschi integrali, con una combinazione perfetta di design, sicurezza e comfort, rispondendo alle esigenze dei motociclisti più esigenti e confermando la posizione di Caberg come leader nel settore. Con il suo innovativo sistema CABERG SOS MEDICAL ID, il casco non solo assicura protezione, ma anche un aiuto concreto in caso di emergenza, rendendolo un alleato indispensabile per ogni motociclista.