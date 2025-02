Dritto e Rovescio: Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio

Giovedì 20 febbraio, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. La puntata si preannuncia ricca di temi di grande attualità, con un’intervista esclusiva a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Al centro del confronto, le questioni politiche più urgenti: dalla necessità di una soluzione pacifica al conflitto tra Ucraina e Russia, fino alla delicata situazione economica italiana.

Uno degli argomenti cardine della serata sarà proprio la guerra in Ucraina e gli sviluppi delle trattative aperte in Arabia Saudita tra Stati Uniti e Russia. A destare particolare attenzione è la posizione di Donald Trump, che ha escluso Volodymyr Zelensky dai colloqui, dichiarandosi soddisfatto dei progressi fatti con Vladimir Putin. L’ex presidente statunitense ha inoltre annunciato un nuovo incontro con il leader del Cremlino entro la fine del mese. Durante il dibattito, verrà analizzato anche il ruolo dell’Unione Europea in questo scenario geopolitico sempre più complesso.

La trasmissione dedicherà poi spazio a un tema di grande allarme sociale: la sicurezza in Italia. In particolare, verrà approfondita la situazione del Quarticciolo, quartiere alla periferia di Roma, teatro di recenti episodi di criminalità e degrado. Un’inchiesta che intende dare voce ai residenti e offrire un quadro chiaro della realtà quotidiana di una zona sempre più a rischio.

Infine, si affronterà un dramma che ha scosso l’opinione pubblica: la tragica morte di una bambina di nove mesi ad Acerra, che sarebbe stata aggredita da un pitbull. Un caso che solleva interrogativi sulla gestione degli animali pericolosi e sulla sicurezza domestica.

Nel corso della puntata, oltre a Giuseppe Conte, interverranno numerosi ospiti, tra cui Chiara Appendino, Giovanni Donzelli, Simone Leoni e Alessia Morani, per offrire differenti punti di vista sui temi in discussione.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera ap