Dungeon Food sbarca in Dragon's Dogma 2: Dark Arisen con una collaborazione speciale

Il mondo di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen si arricchisce grazie a una collaborazione inedita con Dungeon Food, il celebre manga di Ryoko Kui che ha conquistato fan in tutto il mondo, anche grazie alla recente trasposizione anime di successo.



Sono ora disponibili nuovi alleati, costumi e contenuti esclusivi ispirati ai protagonisti di Dungeon Food. I giocatori possono reclutare le Pedine Ufficiali modellate su Laios, equipaggiato con la sua iconica armatura pesante, e sull'elfa maga Marcille. Questi personaggi potranno supportare l'avventura fino all'aggiornamento programmato per il 28 gennaio 2027 su tutte le piattaforme.



L'evento è già attivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre i possessori di Nintendo Switch 2 potranno partecipare dal 11 novembre. I dettagli su reclutamento e note esplicative sono disponibili all'interno del gioco.



Partecipando all'evento e caricando i propri dati di Dragon's Dogma 2 o Dragon's Dogma 2: Dark Arisen durante il periodo della collaborazione, tutti gli Arisen riceveranno automaticamente costumi crossover esclusivi ispirati a Laios e Marcille. I costumi vengono aggiunti al deposito e restano disponibili anche dopo la fine dell'evento.



L'iniziativa include anche numerose correzioni di bug e miglioramenti per tutte le piattaforme.



Dopo che sua sorella viene divorata da un Drago Rosso nelle profondità di un dungeon, l'avventuriero Laios - insieme all'elfa maga Marcille e ad altri compagni - sfida nuovamente il dungeon per salvarla. La serie ha ottenuto un ampio plauso per il suo worldbuilding unico che unisce l'esplorazione dei dungeon all'avventura culinaria, mentre il gruppo cucina e mangia i mostri che incontra combattendo lungo il cammino.



Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, con espansione separata Dark Arisen, è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam e ora anche su Nintendo Switch 2. I fan possono inoltre rimanere aggiornati seguendo i canali social ufficiali del titolo.



Questa collaborazione esclusiva rappresenta un'occasione imperdibile per i fan dei due franchise, che potranno vivere un'esperienza di esplorazione unica fondata sulla sinergia tra avventura fantasy e gastronomia tipica di Dungeon Food.