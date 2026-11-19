Dyson inaugura uno store alla Rinascente di Milano e riapre a Torino Le Gru il suo punto vendita più grande d'Italia, con consulenza e assistenza.

Dyson allarga la propria rete di negozi in Italia con due nuove aperture: un Dyson Store alla Rinascente di Milano e il Dyson Demo Store di Torino Le Gru, riaperto dopo un restyling completo e ora il più grande punto vendita del marchio nel Paese. L'obiettivo dei due spazi è far vivere ai clienti un contatto diretto con i prodotti. Chi entra può vedere da vicino le tecnologie, provarle e ricevere una guida personalizzata.

Il negozio milanese, situato nel cuore della città, accoglie l'intera gamma Dyson, dai prodotti per la cura dei capelli ai purificatori d'aria, fino agli aspirapolvere senza filo. Tra le novità figura anche il sistema Dyson CameraJet, dedicato all'igiene orale.

Anche lo store di Milano propone servizi su misura: la personalizzazione delle confezioni dei prodotti per la cura dei capelli, il pagamento dilazionato fino a 24 mesi e la consegna a domicilio nell'area urbana del capoluogo lombardo.

Lo spazio torinese, ospitato nello Shopville Le Gru dal 2019, ha attraversato una fase di lavori durante la quale il marchio ha continuato a servire i propri clienti grazie a un temporary pop-up store. Il 13 novembre 2026 il Dyson Demo Store ha riaperto ufficialmente, completamente rinnovato.

Con circa 230 metri quadrati di superficie, il negozio torinese diventa il più grande Dyson Store d'Italia. Il nuovo allestimento permette di scoprire e provare l'intera gamma Dyson e include un'area riservata all'assistenza clienti.

Lo store di Torino offre gli stessi servizi disponibili a Milano, tra cui dimostrazioni dal vivo, prove di styling su appuntamento e pagamento dilazionato a tasso zero fino a 24 mesi. A questi si aggiungono servizi dedicati all'assistenza post-vendita: in negozio è possibile sostituire alcune parti di ricambio per gli interventi di base, mentre per le riparazioni più complesse il personale collabora direttamente con il Service Center Dyson. Quando serve, il cliente può inoltre ricevere un prodotto sostitutivo in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della riparazione.

In entrambi gli spazi operano i Dyson Expert, specialisti formati per spiegare il funzionamento dei dispositivi, proporre dimostrazioni su misura e guidare chi entra verso il prodotto più indicato alle proprie esigenze.