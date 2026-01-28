È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Connect with us

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il successo del suo primo club tour in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo singolo carico di energia e sentimento. “Slalom”, disponibile in radio e in digitale, segna una nuova tappa nel percorso del giovane artista, che si conferma fra le voci emergenti più autentiche e promettenti della scena pop italiana.

Il brano, firmato da Luca Pasquariello (LUK3) insieme a Alex Andrea Vella (Raige), Rondine e Gianmarco Grande, con la produzione di GRND, racconta un amore intenso e turbolento, fatto di slanci, contraddizioni e imperfezioni. Con il suo ritmo fresco e trascinante, “Slalom” racchiude l’identità artistica di LUK3, in equilibrio tra vulnerabilità e passione.

“Slalom” è una dichiarazione di consapevolezza emotiva: l’amore, suggerisce il testo, è bello finché dura e continua a esistere solo se ci si sceglie ogni giorno, anche tra errori e fragilità. L’artista, già noto per la sua energia e il suo stile personale, torna sul palco con un messaggio autentico e una maturità in continua evoluzione.

Durante la dodicesima puntata del pomeridiano di Amici, LUK3 è tornato davanti al pubblico che lo ha visto crescere artisticamente, presentando il brano dal vivo in una performance che ha rinnovato la sua immagine di giovane interprete appassionato e carismatico.

«In “Slalom” ho deciso di raccontare la storia di un amore passionale – dichiara LUK3 – un sentimento che coinvolge totalmente, con tutte le emozioni contrastanti che la passione può generare: un amore travolgente e intenso, ma allo stesso tempo caotico, imprevedibile e capace di mettere alla prova chi lo vive».

Classe 2007, nato a Marcianise in provincia di Caserta, LUK3 (all’anagrafe Luca Pasquariello) ha iniziato a fare musica fin da bambino, sostenuto dalla famiglia e spinto da una forte attitudine per la scrittura e la chitarra. A soli 13 anni ha composto la sua prima canzone, e in poco tempo ha conquistato una solida community online, con centinaia di migliaia di follower su TikTok e Instagram.

Il suo percorso artistico è costellato di brani che hanno saputo generare un forte impatto sul web, come “Tutta Rosa” (con Ascanio e Vyperr), “Alice” (con Ascanio), “Sara” e “Chiamerò mio figlio con il nome tuo”. Durante la partecipazione ad Amici ha arricchito il proprio repertorio con inediti come “Parigi in Motorino”, “Valentine”, “Piangi” e “Roma lo sa”, che insieme hanno superato i 19 milioni di stream su Spotify.

Conclusa l’esperienza televisiva, LUK3 ha pubblicato il singolo estivo “Bianca – Prada” e il suo primo EP “Diciotto”, che ha debuttato al secondo posto nella classifica “CD, Vinili e Musicassette” e al settimo posto nella classifica FIMI Album, confermando un seguito sempre più ampio e affezionato.

«Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce – è tutto quello che voglio», ha dichiarato l’artista, che con “Slalom” ribadisce la sua voglia di continuare a crescere, sperimentare e rimanere fedele alla propria autenticità.

Con la sua energia contagiosa, la capacità di fondere canto e ballo e una scrittura fresca ma consapevole, LUK3 rappresenta una delle più interessanti promesse del nuovo pop italiano. “Slalom” non è solo un singolo, ma un manifesto di giovinezza, passione e forza emotiva, che racconta quanto la verità dei sentimenti possa essere complessa e, proprio per questo, meravigliosa.

