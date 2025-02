È iniziata la Stagione 8 di DRAGON BALL THE BREAKERS con nuovi aggiornamenti

La Stagione 8 di DRAGON BALL THE BREAKERS ha preso il via con entusiasmanti novità per i giocatori portando ulteriori sfide e opportunità nel mondo dell’azione e della strategia basata sul celebre anime. Frieza, uno dei personaggi più iconici della serie, si trasforma in Golden Frieza, introducendo una nuova dinamica al gioco. La sua trasformazione permette ai giocatori di utilizzare le abilità attive in base alle situazioni di battaglia: la velocità di movimento aumenta notevolmente, e le tecniche come abilità attive o Ki Blast si modificheranno, offrendo prospettive di combattimento innovative.

Inoltre, la nuova Transphere “Ultra Instinct” è ora disponibile per i Sopravvissuti, aggiungendo un’arma potente al loro arsenale. Questa capacità permette loro di scagliare potenti colpi sui nemici agganciati o effettuare una carica strategica in avanti, offrendo nuove strategie e tattiche per affrontare le sfide.

Per tutti coloro che amano l’universo di DRAGON BALL, la Stagione 8 di THE BREAKERS offre eccitanti aggiornamenti e nuove sfide, disponibili su varie piattaforme di gioco. Dalla PlayStation 4 all’Xbox Series X|S, i fan dell’anime possono immergersi in un’avventura unica e avvincente.