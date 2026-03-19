“È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone”: il tour sinfonico che celebra l’eredità di Ennio Morricone

A cinque anni dalla scomparsa di Ennio Morricone, il 6 luglio 2020, la sua musica continua a vivere con forza grazie al progetto sinfonico “È Mio Padre – Morricone Dirige Morricone”, un omaggio unico che porta sul palco l’eredità artistica del Maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli. L’iniziativa vede Andrea Morricone alla direzione dell’Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena, mentre Marco Morricone accompagna il pubblico come voce narrante, intrecciando musica, racconto e immagini in un’esperienza immersiva e intensa.

Il progetto ripercorre la carriera straordinaria di Morricone, autore di oltre 470 colonne sonore per cinema e televisione, vincitore di due Premi Oscar e di tre Grammy Awards, e collaboratore di registi di fama mondiale come Brian De Palma, Oliver Stone e Roman Polanski. Con la sua musica, Morricone ha rivoluzionato il rapporto tra immagine e suono, creando opere che attraversano generi e generazioni.

“È Mio Padre” restituisce al pubblico la musica nella sua forma più autentica. Andrea Morricone ha selezionato alcune delle partiture più celebri del padre e le esegue senza alcuna modifica, lasciando che la forza evocativa e la precisione della scrittura originale parlino da sole. Parallelamente, Marco Morricone racconta episodi e frammenti del libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre” (Sperling & Kupfer, 2024), offrendo un ritratto che mescola memoria personale e storia artistica.

Il programma si apre con le indimenticabili note di C’era una volta il West, evocando il lungo sodalizio con Sergio Leone, e prosegue con tappe fondamentali della carriera di Morricone, da La leggenda del pianista sull’oceano a La Califfa e The Mission, fino alla suite di Nuovo Cinema Paradiso, con il celebre tema d’amore firmato da Andrea Morricone. Il percorso si conclude con Here’s to You, scritto con Joan Baez per Sacco e Vanzetti, e con Se telefonando, che rivela un lato inaspettato e raffinato della scrittura morriconiana.

Le esecuzioni sono accompagnate da immagini inedite e dall’apporto del Coro Da Camera Ricercare Ensemble, della soprano Vittoriana De Amicis, della pianista Cecilia Grillo e della grande Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena. L’esperienza sonora cresce progressivamente, coinvolgendo lo spettatore in un viaggio emozionale senza precedenti.

Il tour è promosso da IMARTS – International Music and Arts e vede Radio Capital come media partner. Le prime date confermate portano il progetto in luoghi di grande fascino: il 25 giugno 2026 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei a favore della Fondazione Città della Speranza e l’11 luglio 2026 al Castello Scaligero di Villafranca (VR).

Con “È Mio Padre”, la musica di Ennio Morricone non solo si ascolta, ma si vive, restituendo al pubblico l’intensità e la magia che hanno reso il Maestro uno dei protagonisti indiscussi della musica del Novecento.