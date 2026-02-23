“È sempre Cartabianca”: domani sera dibattito acceso su giustizia e il caso del piccolo Domenico

Domani, martedì 24 febbraio, in prima serata su Retequattro torna “È sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer e realizzato da Videonews. La puntata si preannuncia intensa e ricca di contenuti, con tre temi centrali destinati a dominare il dibattito pubblico: l’omicidio di Rogoredo, il referendum sulla giustizia e il dramma del piccolo Domenico.

In apertura di serata, il programma affronterà il caso che ha scosso Milano. Nuovi sviluppi emergono sull’omicidio del pusher Abderrahim Mansouri, avvenuto nel quartiere di Rogoredo. È in stato di fermo il poliziotto Carmelo Cinturrino, su cui gravano accuse pesanti. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima, nel momento in cui è stata colpita, sarebbe stata disarmata. Una circostanza che spinge gli investigatori a fare piena luce sulla dinamica dei fatti e a comprendere la reale successione degli eventi che hanno portato alla tragedia.

A seguire, il programma dedicherà ampio spazio a un tema di grande attualità politica e istituzionale. A un mese dal voto, il dibattito sul referendum sulla giustizia entra nel vivo. Le prese di posizione si moltiplicano e i toni del confronto politico si accendono, soprattutto dopo che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi canali social “due video per contestare le decisioni di alcuni giudici”. Un gesto che ha riacceso lo scontro tra maggioranza e opposizione e che promette di alimentare ulteriormente il confronto nelle prossime settimane.

La puntata si chiuderà con una pagina di grande dolore e partecipazione civica. La delicata vicenda del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto a Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato. Mentre il dramma scuote l’opinione pubblica, gli inquirenti e la famiglia chiedono di far luce sulla catena di errori e responsabilità che avrebbero portato alla morte del bambino. Il programma offrirà spazio al racconto e alle testimonianze per comprendere meglio come un episodio del genere possa essere accaduto e quali misure possano evitare che si ripeta.

Con la guida di Bianca Berlinguer, “È sempre Cartabianca” si conferma appuntamento fisso per chi desidera seguire da vicino i principali fatti di cronaca e politica, con un tono equilibrato e aperto al confronto. L’appuntamento è fissato per domani sera, martedì 24 febbraio, in prima serata su Retequattro, in diretta dagli studi di Cologno Monzese.