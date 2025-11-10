“È sempre Cartabianca”: su Retequattro il dibattito sui super patrimoni e le tensioni sulla manovra

Connect with us

Domani sera, martedì 11 novembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata si preannuncia densa di temi economici e politici di grande attualità.

Al centro del dibattito ci sarà la proposta della Cgil di introdurre un’imposta sui grandi patrimoni, un argomento che ha già acceso lo scontro tra Governo e opposizioni. Secondo il comunicato, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la posizione del suo esecutivo: “Con il mio Governo non ci sarà mai una tassa patrimoniale”. Una dichiarazione destinata a far discutere e a diventare uno dei punti caldi della serata.

Il confronto si allargherà anche alle tensioni relative alla manovra economica. L’opposizione, infatti, ha criticato duramente le scelte dell’esecutivo, sostenendo che il previsto taglio dell’IRPEF rappresenti un vantaggio per le fasce di reddito più alte e quindi “un regalo ai più ricchi”. Queste divergenze, che nelle ultime settimane hanno animato il dibattito parlamentare, offriranno nuovi spunti di confronto tra gli ospiti in studio.

Il programma si conferma così come una delle principali arene televisive per il confronto politico e sociale del Paese, capace di portare all’attenzione del pubblico i nodi centrali della politica economica e le differenti visioni sul futuro fiscale dell’Italia.

Appuntamento dunque a domani sera, in prima serata su Retequattro, per una nuova puntata di “È sempre Cartabianca”, in diretta da Cologno Monzese, che promette di approfondire con analisi e dibattiti uno dei temi più divisivi del momento: la tassazione dei grandi patrimoni e le scelte economiche del Governo.

