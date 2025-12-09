Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

“È sempre Cartabianca”: tra crisi economica e sicurezza, l’Italia che si confronta

Published

Questa sera, martedì 9 dicembre, su Retequattro, torna in prima serata “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La nuova puntata si concentrerà su due grandi temi di attualità: le difficoltà economiche degli italiani in vista delle festività natalizie e il dibattito politico sul contrasto alla criminalità.

Al centro dell’appuntamento, un approfondimento sulle conseguenze sociali della crisi economica che sta segnando molte famiglie. Con l’avvicinarsi del Natale, cresce il numero di cittadini che faticano ad affrontare le spese per i regali e per il tradizionale periodo di festa. Secondo quanto riportato dal programma, molti italiani saranno costretti a ricorrere a prestiti o finanziamenti per sostenere i consumi, un segnale eloquente delle difficoltà che si stanno diffondendo anche tra i ceti medi. Le disparità economiche appaiono sempre più evidenti e mettono in luce il tema del potere d’acquisto e del crescente divario tra le diverse fasce sociali.

La serata proseguirà con un’analisi delle politiche di sicurezza e delle strategie di lotta alla criminalità. Nello spazio dedicato al confronto politico, il programma presenterà le posizioni contrapposte delle forze di Governo e dell’opposizione. Il Governo rivendica l’introduzione di nuove misure per combattere la criminalità, mentre l’opposizione denuncia tagli alle forze dell’ordine e accusa l’esecutivo di utilizzare il tema a scopi propagandistici.

Il dibattito si preannuncia acceso, con ospiti e commentatori chiamati a discutere su come il Paese debba affrontare contemporaneamente le emergenze economiche e sociali. In un momento in cui famiglie e imprese devono fare i conti con l’incertezza e con una crescente percezione di insicurezza, “È sempre Cartabianca” intende offrire uno spazio di riflessione e confronto, da sempre cifra distintiva della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer.

L’appuntamento è per domani sera, 9 dicembre, in prima serata su Retequattro.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Motori

Dietro le quinte della nuova Nissan LEAF: l’evoluzione dell’elettrico europeo

Motori

Citroën presenta ELO: la concept car elettrica che trasforma la mobilità in uno stile di vita

Giochi

Farming Simulator: Signature Edition debutta su Nintendo Switch 2 con contenuti esclusivi

Spettacolo

Emili Kasa debutta con “Kalimera”: un buongiorno che profuma di coraggio e autenticità
Cuta

Spettacolo

“I bambini fanno oou”: Cuta e Nitro uniscono due generazioni nel nuovo singolo

Tecnologia

Creative lancia le offerte natalizie 2025: tecnologia audio per regali ad alta fedeltà

Spettacolo

Maroon 5 protagonisti agli I-Days Milano 2026: unica data italiana a San Siro

Sport

Audi F1 Project: Paulaner fornitore ufficiale del futuro team Audi F1

Moda

X Privilege E-Dry Enduro e calze X Comp: la combo che conquista l’offroad tutto l’anno

Giochi

Digimon Story Time Stranger: arriva il primo DLC del Season Pass con nuovi Mega Digimon

Spettacolo

Sanremo Giovani 2025: l’ultima semifinale per conquistare il palco dell’Ariston

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Tecnologia

Shopping online sicuro: i consigli di Cisco Talos contro truffe e furti di dati

Tecnologia

MobED di Hyundai Motor Group: la rivoluzione della robotica autonoma debutta a iREX 2025

Moda

Eastpak lancia la nuova Resist’r Case: la valigia rigida che ridefinisce il viaggio moderno

Tecnologia

OnePlus 15R: arriva lo smartphone con la batteria più grande di sempre

Motori

La nuova Mercedes-Benz GLB: libertà, spazio e versatilità full electric

Senza categoria

Stellantis e Bolt uniscono le forze per accelerare la guida autonoma in Europa

Sport

Coca-Cola Viaggio della Fiamma: i tedofori scelti da Coca-Cola per il 7 dicembre

Spettacolo

GEOLIER annuncia “TUTTO È POSSIBILE”: il suo quarto attesissimo album fuori ovunque il 16 gennaio

Società

“È sempre Cartabianca”: tra crisi economica e sicurezza, l’Italia che si confronta
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

“Le Iene”: nuove rivelazioni sul caso David Rossi e un ritratto esclusivo di Luchè

Questa sera, martedì 9 dicembre, in prima serata su Italia 1 torna “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Una puntata che...

7 ore ago

Società

Citroën e Generation Ami: il potere delle parole contro il bullismo

Citroën rinnova il suo impegno sociale con un’iniziativa che intreccia mobilità sostenibile, educazione e responsabilità sociale. Nasce così il workshop “Il peso delle parole”,...

4 giorni ago

Spettacolo

Dennis Quaid torna su HISTORY Channel con la seconda stagione di “Sacri Misteri”

Dopo il successo della prima stagione, “Sacri Misteri con Dennis Quaid” torna in prima visione assoluta su HISTORY Channel a partire dal 6 dicembre,...

5 giorni ago

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili

Dopo mesi di attesa, HBO Max arriva finalmente in Italia, portando con sé una piattaforma di streaming che promette di arricchire il panorama dell’intrattenimento...

6 giorni ago