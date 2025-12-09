“È sempre Cartabianca”: tra crisi economica e sicurezza, l’Italia che si confronta

Questa sera, martedì 9 dicembre, su Retequattro, torna in prima serata “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La nuova puntata si concentrerà su due grandi temi di attualità: le difficoltà economiche degli italiani in vista delle festività natalizie e il dibattito politico sul contrasto alla criminalità.

Al centro dell’appuntamento, un approfondimento sulle conseguenze sociali della crisi economica che sta segnando molte famiglie. Con l’avvicinarsi del Natale, cresce il numero di cittadini che faticano ad affrontare le spese per i regali e per il tradizionale periodo di festa. Secondo quanto riportato dal programma, molti italiani saranno costretti a ricorrere a prestiti o finanziamenti per sostenere i consumi, un segnale eloquente delle difficoltà che si stanno diffondendo anche tra i ceti medi. Le disparità economiche appaiono sempre più evidenti e mettono in luce il tema del potere d’acquisto e del crescente divario tra le diverse fasce sociali.

La serata proseguirà con un’analisi delle politiche di sicurezza e delle strategie di lotta alla criminalità. Nello spazio dedicato al confronto politico, il programma presenterà le posizioni contrapposte delle forze di Governo e dell’opposizione. Il Governo rivendica l’introduzione di nuove misure per combattere la criminalità, mentre l’opposizione denuncia tagli alle forze dell’ordine e accusa l’esecutivo di utilizzare il tema a scopi propagandistici.

Il dibattito si preannuncia acceso, con ospiti e commentatori chiamati a discutere su come il Paese debba affrontare contemporaneamente le emergenze economiche e sociali. In un momento in cui famiglie e imprese devono fare i conti con l’incertezza e con una crescente percezione di insicurezza, “È sempre Cartabianca” intende offrire uno spazio di riflessione e confronto, da sempre cifra distintiva della trasmissione condotta da Bianca Berlinguer.

L’appuntamento è per domani sera, 9 dicembre, in prima serata su Retequattro.