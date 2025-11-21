EA SPORTS F1: il futuro del franchise tra l’espansione 2026 e un nuovo gioco rivoluzionario nel 2027

Electronic Arts Inc. ha annunciato ufficialmente una roadmap ambiziosa per il futuro del franchise EA SPORTS F1, confermando sviluppi significativi che plasmeranno l’esperienza videoludica della Formula 1 nei prossimi anni. Dopo il successo di F1 25, accolto con entusiasmo da giocatori, media, creator e persino piloti, EA e Codemasters si preparano a un’evoluzione di lunga durata supportata dal Formula One Management e dai team di F1.

L’attenzione immediata è rivolta all’arrivo nel 2026 di una espansione premium dedicata al FIA Formula One World Championship 2026, che sarà disponibile come contenuto aggiuntivo a pagamento per tutti i possessori di F1 25. L’update includerà nuove auto, regolamenti aggiornati, piloti e team, rispecchiando fedelmente i profondi cambiamenti previsti nella F1 reale per la stagione 2026. EA promette un’esperienza rinnovata e fedele alla realtà, in grado di ampliare l’immersione dei fan già dal primo giorno.

Parallelamente, il 2027 segnerà un punto di svolta con il lancio del nuovo gioco completo EA SPORTS F1, progettato come un’esperienza radicalmente evoluta, più ampia e più autentica. Secondo quanto dichiarato, il titolo offrirà nuovi modi di giocare, pensati per una community globale in forte crescita, composta da un pubblico in larga parte giovane e arrivato alla F1 negli ultimi anni. EA sostiene che il nuovo capitolo non solo espanderà tutto ciò che ha definito la serie fino ad oggi, ma sarà concepito per immergere sia i veterani della saga sia i nuovi giocatori nella moderna era del motorsport.

Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters, ha sottolineato l’importanza del momento: “F1 25 ha riscosso un successo incredibile, alimentato dalla passione dei fan e dall’energia di questo sport. È il momento perfetto per costruire il futuro del franchise”. Mather conferma come la visione pluriennale punti a espandere l’entusiasmo generato nel 2024 e 2025, gettando basi solide per un ecosistema videoludico più ricco, dinamico e ambizioso.

Nell’attesa del 2026 e del 2027, i giocatori possono già vivere appieno l’intensità della stagione 2025 grazie a F1 25, che continua a garantire contenuti aggiornati tramite live service. La Stagione 4, attualmente attiva, introduce nuove livree e una Sfida di sopravvivenza, offrendo ricompense esclusive e oggetti utilizzabili in varie modalità di gioco. Rimane centrale anche la modalità storia Braking Point, il rinnovato My Team e i contenuti aggiuntivi F1 The Movie Chapter Scenarios, che permettono ai giocatori di mettersi alla guida dell’APXGP attraverso scenari ispirati al film campione d’incassi del 2025.