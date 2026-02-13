Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

ËGO torna con “VERMI”: il suo nuovo album fuori oggi

Published

Il 13 febbraio segna il ritorno di Ëgo, nome d’arte di Lorenzo Cardini, con il suo nuovo album “VERMI” (INRI Records/Metatron), un lavoro che rappresenta la sintesi più matura e radicale del percorso artistico del cantautore genovese classe 2000. Dopo il successo di “Amore Splatter” e delle sue successive riedizioni, Ëgo sceglie ancora una volta di raccontare il disagio e la complessità del vivere contemporaneo, trasformando la musica in un’occasione di esposizione e consapevolezza.

“VERMI” nasce da una sensazione di estraneità profonda: crescere sentendosi fuori tempo, fuori posto, fuori corpo. È un disco che parla di spaesamento e di instabilità, di identità frammentate e di rapporti umani precari. Le tracce si muovono tra stanze chiuse e città troppo grandi, tra notti che si ripetono e giorni senza promesse, raccontando la difficoltà di chi vive con il volume abbassato, in un costante equilibrio tra dolore e consapevolezza.

“Vermi è caos, nero, il rumore dei pensieri più oscuri della mia testa. Il racconto ed i suoni si fanno più bui, i temi più reali. Racconta la mia storia, il mio dolore, la parte più morbosa del mio essere”, racconta l’artista. Queste parole sintetizzano la natura cruda e autentica del progetto, che rifiuta ogni forma di semplificazione e cerca invece di restare fedele all’inquietudine che lo genera.

“VERMI” non offre rifugi né risposte definitive. La famiglia, gli amici, gli amori diventano appoggi temporanei, fragili punti di contatto in un paesaggio emotivo complesso e disilluso. È un lavoro che sceglie la vulnerabilità come chiave espressiva, senza eroismi e senza illusioni di salvezza.

La tracklist del disco riflette questa tensione costante. Tra i brani figurano collaborazioni significative con artisti come Jerry Sampi e Shama24k in “POSSO CAMBIARE”, Plant in “ANSIA SOCIALE”, Giaime in “IN BILICO” e Theø in “INCUBI”. Brani come “TUTTO MIO PADRE”, “GOTH MODA” e “DALLE TENEBRE COI VERMI” ampliano il suo universo estetico, alternando sonorità pop-punk a sfumature più oscure e introspettive.

Con questo album, Ëgo torna alle proprie radici, mescolando le influenze accumulate negli anni con la maturità acquisita dopo il periodo di crescita che lo ha visto passare dai freestyle di quartiere ai grandi palchi. Dopo il debutto discografico del 2023 con “Amore Splatter” e la sua versione “red side”, l’artista ha intrapreso un percorso di costante evoluzione. Il 2025 lo ha visto pubblicare singoli come “Qualcosa che non va”, “LA GENTE CHE SALTA”, “POPSTAR”, “DALLE TENEBRE COI VERMI” e “INCUBI”, fino al recente “IN BILICO” che aveva anticipato il nuovo progetto discografico.

“VERMI” è la testimonianza di una generazione sospesa tra aspettative irrealistiche e realtà invisibili, compressa tra il desiderio di affermarsi e la consapevolezza del proprio limite. In un panorama musicale spesso dominato dalla ricerca del consenso immediato, Ëgo sceglie invece di dare voce al disagio e all’autenticità. Il risultato è un lavoro coraggioso, personale e viscerale: un ritratto onesto di un artista che non teme di guardarsi dentro.

Con “VERMI” Lorenzo Cardini firma il capitolo più sincero e profondo della sua carriera, confermandosi una delle voci più originali e inquietamente lucide della scena pop-punk italiana.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Motori

Hyundai porta la frenata rigenerativa a un nuovo livello con lo Smart Regenerative System

Spettacolo

MGK, il “Lost Americana Tour” fa tappa in Italia: Unipol Arena sold out

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero arriva al cinema

Spettacolo

ËGO torna con “VERMI”: il suo nuovo album fuori oggi

Moda

Eastpak lancia la collezione Keith Haring 2026: zaini e borse tra arte urbana e cultura pop

Spettacolo

CUTA torna con “PARACULO”: il suo primo album fuori oggi ovunque

Motori

Lepas porta in Italia il Roadshow nazionale e inaugura una nuova era della mobilità elegante

Motori

Settemila chilometri di libertà: il viaggio senza tempo di una Renault 4

Spettacolo

Mara Sattei pubblica “Che me ne faccio del tempo”: un viaggio intimo tra presenza e consapevolezza

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

GOMMAROSA: fuori ovunque il primo singolo “SAHARA”

Motori

Citroën: i nuovi SUV C3 Aircross e C5 Aircross a Madesimo per il Radio Italia Winterland Tour 2026

Motori

Più pulita, più audace, più moderna: la nuova Opel Astra è pronta agli ordini

Giochi

Screamer svela il suo gameplay: adrenalina e narrazione nel futuro di Neo Rey

Sport

FIAT e la nazionale giamaicana di Bob: una leggenda che torna sulla neve

Spettacolo

“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: tutto pronto per la nuova avventura su Sky

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Spettacolo

NAYT: il 20 marzo esce il suo decimo album “io Individuo”

Società

Vivere nelle strade più belle d’Europa: da Parigi a Roma, ecco quanto costa
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

MGK, il “Lost Americana Tour” fa tappa in Italia: Unipol Arena sold out

Tra gli artisti più versatili e imprevedibili della scena americana, nominato ai Grammy e due volte vincitore dei Billboard Music Awards, MGK approda in...

52 minuti ago

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: il documentario che celebra il decennio d’oro bianconero arriva al cinema

Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio arriverà nelle sale cinematografiche italiane “Juventus. Primo Amore”, il nuovo documentario firmato da Angelo Bozzolini e...

58 minuti ago

Spettacolo

CUTA torna con “PARACULO”: il suo primo album fuori oggi ovunque

Cuta è pronto a lasciare il segno. Dopo mesi di attesa e anticipazioni, il giovane talento del rap italiano pubblica oggi il suo primo...

1 ora ago

Spettacolo

Mara Sattei pubblica “Che me ne faccio del tempo”: un viaggio intimo tra presenza e consapevolezza

Nel pieno dell’attesa per la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Mara Sattei torna con un nuovo progetto discografico, “Che me...

2 ore ago