ËGO torna con “VERMI”: il suo nuovo album fuori oggi

Il 13 febbraio segna il ritorno di Ëgo, nome d’arte di Lorenzo Cardini, con il suo nuovo album “VERMI” (INRI Records/Metatron), un lavoro che rappresenta la sintesi più matura e radicale del percorso artistico del cantautore genovese classe 2000. Dopo il successo di “Amore Splatter” e delle sue successive riedizioni, Ëgo sceglie ancora una volta di raccontare il disagio e la complessità del vivere contemporaneo, trasformando la musica in un’occasione di esposizione e consapevolezza.

“VERMI” nasce da una sensazione di estraneità profonda: crescere sentendosi fuori tempo, fuori posto, fuori corpo. È un disco che parla di spaesamento e di instabilità, di identità frammentate e di rapporti umani precari. Le tracce si muovono tra stanze chiuse e città troppo grandi, tra notti che si ripetono e giorni senza promesse, raccontando la difficoltà di chi vive con il volume abbassato, in un costante equilibrio tra dolore e consapevolezza.

“Vermi è caos, nero, il rumore dei pensieri più oscuri della mia testa. Il racconto ed i suoni si fanno più bui, i temi più reali. Racconta la mia storia, il mio dolore, la parte più morbosa del mio essere”, racconta l’artista. Queste parole sintetizzano la natura cruda e autentica del progetto, che rifiuta ogni forma di semplificazione e cerca invece di restare fedele all’inquietudine che lo genera.

“VERMI” non offre rifugi né risposte definitive. La famiglia, gli amici, gli amori diventano appoggi temporanei, fragili punti di contatto in un paesaggio emotivo complesso e disilluso. È un lavoro che sceglie la vulnerabilità come chiave espressiva, senza eroismi e senza illusioni di salvezza.

La tracklist del disco riflette questa tensione costante. Tra i brani figurano collaborazioni significative con artisti come Jerry Sampi e Shama24k in “POSSO CAMBIARE”, Plant in “ANSIA SOCIALE”, Giaime in “IN BILICO” e Theø in “INCUBI”. Brani come “TUTTO MIO PADRE”, “GOTH MODA” e “DALLE TENEBRE COI VERMI” ampliano il suo universo estetico, alternando sonorità pop-punk a sfumature più oscure e introspettive.

Con questo album, Ëgo torna alle proprie radici, mescolando le influenze accumulate negli anni con la maturità acquisita dopo il periodo di crescita che lo ha visto passare dai freestyle di quartiere ai grandi palchi. Dopo il debutto discografico del 2023 con “Amore Splatter” e la sua versione “red side”, l’artista ha intrapreso un percorso di costante evoluzione. Il 2025 lo ha visto pubblicare singoli come “Qualcosa che non va”, “LA GENTE CHE SALTA”, “POPSTAR”, “DALLE TENEBRE COI VERMI” e “INCUBI”, fino al recente “IN BILICO” che aveva anticipato il nuovo progetto discografico.

“VERMI” è la testimonianza di una generazione sospesa tra aspettative irrealistiche e realtà invisibili, compressa tra il desiderio di affermarsi e la consapevolezza del proprio limite. In un panorama musicale spesso dominato dalla ricerca del consenso immediato, Ëgo sceglie invece di dare voce al disagio e all’autenticità. Il risultato è un lavoro coraggioso, personale e viscerale: un ritratto onesto di un artista che non teme di guardarsi dentro.

Con “VERMI” Lorenzo Cardini firma il capitolo più sincero e profondo della sua carriera, confermandosi una delle voci più originali e inquietamente lucide della scena pop-punk italiana.