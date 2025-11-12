ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS in arrivo il 4 dicembre

Connect with us

Published

L’universo oscuro e maestoso di ELDEN RING si espande ancora con l’arrivo del nuovo contenuto aggiuntivo ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS, un’espansione action survival cooperativa che promette di mettere a dura prova anche i Senzaluce più esperti. FromSoftware e Bandai Namco Entertainment annunciano un’esperienza standalone che si distingue per intensità, atmosfera e nuove sfide di proporzioni apocalittiche.

A dominare le lande del nuovo DLC è la presenza del Dreglord, descritto come un abominio pronto a riversare la sua furia sui giocatori. Si tratta di uno dei nuovi e terribili boss che i fan incontreranno nei misteriosi abissi di *The Forsaken Hollows*. Ma non sarà l’unico: l’espansione introduce infatti due nuovi boss del terzo giorno e una serie di boss sul campo, pronti ad arricchire ulteriormente il già vasto pantheon di nemici del titolo.

Una delle innovazioni più significative di questa espansione è la Terra Mutevole, una nuova condizione di gioco che altera radicalmente la geografia della mappa. Le modifiche ambientali, dinamiche e imprevedibili, muteranno la strategia dei giocatori, costringendoli ad adattarsi di continuo alle nuove conformazioni del mondo di gioco. In questa cornice si trova anche Plagaride, una zona inedita ricca di nuovi punti di interesse da esplorare e segreti da scoprire.

Al fianco dei giocatori si uniranno due nuovi Crepuscolari, dotati di poteri inediti e abilità speciali per contrastare la crescente minaccia della Marea Notturna. Il loro arrivo apre nuove possibilità strategiche sia nel combattimento che nella cooperazione online, consolidando il carattere multiplayer cooperativo che definisce l’esperienza di Nightreign.

ELDEN RING NIGHTREIGN: THE FORSAKEN HOLLOWS sarà disponibile a partire dal 4 dicembre 2025 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. I possessori delle edizioni Deluxe o Collector’s Edition di ELDEN RING NIGHTREIGN riceveranno automaticamente il DLC al lancio, mentre gli altri giocatori potranno acquistarlo separatamente.

Con una combinazione di mitologia oscura, nuove sfide e un sistema di gioco sempre più profondo, The Forsaken Hollows promette di essere un’espansione imprescindibile per chi ama l’universo creato da FromSoftware. L’attesa è alta, e tutto lascia presagire che il ritorno nelle Terre Intermedie sarà più insidioso, crudo e affascinante che mai.

