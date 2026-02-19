Connect with us

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”

Published

Elettra Lamborghini è ufficialmente in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. L’artista, icona pop e tra le personalità più amate della scena musicale italiana, porterà sul palco dell’Ariston il suo nuovo singolo “Voilà”, ora disponibile per il pre-save.

La cantante ha svelato la copertina del brano, che la ritrae mentre emerge da una gigantesca torta con un look da showgirl, impreziosito da piume e strass, un chiaro richiamo al mondo dello spettacolo più scintillante. Scritto insieme ad Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è descritto come un brano “squisitamente pop, che si muove fra sonorità a metà fra gli ABBA e Raffaella Carrà”.

Elettra racconta di sentire questo progetto come particolarmente vicino: “Questo è un brano che sento veramente mio. Il mio desiderio è portare spiensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui”. “Voilà” è una canzone che celebra la leggerezza e la passione, un viaggio immaginario in cabrio sotto le stelle, dove amore, ironia e ritmo si fondono in un’unica energia esplosiva.

Uno dei momenti più attesi del Festival sarà la serata delle cover di venerdì 27 febbraio, in cui Elettra Lamborghini si esibirà insieme al trio spagnolo Las Ketchup con la leggendaria hit mondiale “Aserejé”. L’annuncio del duetto ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan e dei social network, riportando alla memoria una delle canzoni più iconiche degli anni 2000, capace di conquistare classifiche e pubblico ben prima dell’era dei social.

Elettra Lamborghini, oltre al talento musicale, è conosciuta per il suo carisma e la sua capacità di unire ironia e sensualità sul palco. Con oltre 2 miliardi e mezzo di stream, 15 dischi di Platino, 3 d’Oro e più di 500 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip, si conferma tra le artiste italiane più amate anche all’estero. Tra le sue curiosità più note, la presenza di una sua statua di cera al museo Madame Tussauds di Amsterdam, riconoscimento condiviso da pochissime artiste italiane.

Dal debutto nel 2018 con la hit reggaeton “Pem Pem”, fino alla partecipazione a Sanremo 2019 con “Musica (e il resto scompare)”, Elettra ha saputo costruire una carriera che unisce pop, sonorità latine e un’energia contagiosa. Brani come “Pistolero”, “Caramello” con Rocco Hunt e Lola Indigo, e il più recente “Mani in Alto” hanno consolidato il suo ruolo di protagonista indiscussa nel panorama musicale italiano e internazionale.

Dopo mesi trascorsi in studio a lavorare su nuovi progetti, Elettra Lamborghini è pronta a tornare con un singolo che promette di far ballare ancora una volta il pubblico di Sanremo e non solo. Con “Voilà”, l’artista porta sul palco la sua autenticità e la voglia di divertire, tra piume, paillettes e ritmo travolgente.

Sanremo 2026 si prepara così ad accogliere una Elettra Lamborghini più brillante e determinata che mai, pronta – come recita il titolo del suo brano – a dire soltanto: “Voilà!”

