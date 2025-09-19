Connect with us

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo "LA MUSICA POI Club Tour 2026": un ritorno alle origini nei club italiani

Inquieto, imprevedibile, necessario. Così si presenta il nuovo viaggio di EMMA, artista che ha scelto di riabbracciare il pubblico nei luoghi più autentici e viscerali della musica: i club. Oggi arriva l’annuncio ufficiale del “LA MUSICA POI Club Tour 2026”, un percorso che attraverserà l’Italia riportando l’artista alle proprie radici artistiche e umane.

Il tour partirà il 17 gennaio 2026 dalla Santeria di Milano e farà tappa in diverse città italiane: Torino (Off Topic, 23 gennaio), Firenze (Circolo Vie Nuove, 6 febbraio), Bologna (Locomotiv, 7 febbraio), Terlizzi (MAT, 20 febbraio), Perugia (Spazio MODU, 21 febbraio), Pomigliano d’Arco (Freqency, 27 febbraio) e Cagliari (Campi d’Arte, 28 febbraio). Le date, in continuo aggiornamento, sono prodotte e organizzate da MONKSTA // PALACE.

L’annuncio segue un anno intenso per EMMA, culminato con la pubblicazione del nuovo lavoro in studio “ERA L’INIZIO”, uscito lo scorso 22 maggio, con il quale l’artista ha chiuso la trilogia “ERA”. Un progetto che rappresenta, come dichiara l’artista, “la fine di un viaggio iniziato nella solitudine della propria stanza e terminato nel rumore del mondo esterno”. Un percorso di rinascita che porta EMMA a confrontarsi con le logiche del mercato musicale mantenendo intatta la propria autenticità.

Nato in Germania e cresciuto a Ruvo di Puglia, Alessandro Muscogiuri – in arte EMMA – è oggi una delle voci più interessanti della scena underground italiana. Fin dagli esordi con il progetto “ERA” e poi con “ERA LA FINE”, EMMA ha costruito un linguaggio musicale intensamente emotivo, che unisce elettronica e introspezione. La sua musica, tra beat ansiogeni e liriche tormentate, esplora ombre e fragilità senza mai rinunciare a una profonda tensione verso l’umanità.

Negli ultimi anni EMMA ha calcato palchi prestigiosi, dal MI AMI Festival a Ypsigrock, dal Poplar allo Spring Attitude Preview, fino alla collaborazione con LAMANTE nel progetto speciale “Guerra dei baci” presentato durante il Dr. Martens Fest. Non sono mancati riconoscimenti internazionali, con tappe in Svizzera al Festival La Cité di Losanna e a Lucerna, e la partecipazione a manifestazioni di rilievo come il Floating Fest di Samuel (Subsonica) e il Terraviva Festival, fino all’apertura dei leggendari Prodigy all’AMA Festival di Romano d’Ezzellino.

Il 23 novembre scorso, EMMA è tornato sul palco del Gen B Festival di Billboard con un set speciale, un rito collettivo che ha confermato la sua capacità di fondere musica, performance e condivisione emotiva.

Con “LA MUSICA POI Club Tour 2026”, EMMA sceglie di ripartire da ciò che conta davvero: la vicinanza con il pubblico, l’intensità del suono dal vivo e la libertà di essere sé stesso. Un viaggio che promette di essere non solo musicale ma anche umano, in cui ogni tappa sarà un momento di trasformazione condivisa.

 

