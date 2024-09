Emma Nolde: fuori questo venerdì il nuovo singolo “Tuttoscorre”

La talentuosa cantautrice toscana Emma Nolde è pronta a conquistare il panorama musicale italiano con il suo nuovo singolo “Tuttoscorre”. Pubblicato venerdì 27 settembre sotto l’etichetta Carosello Records, il brano è un’ode accesa e vocativa per coloro che danno ancora importanza alle relazioni umane in un mondo in cui tutto scorre rapidamente.

Con un arrangiamento di archi pizzicati che rappresenta il fluire inarrestabile del tempo, Emma Nolde canta parole di promessa e impegno verso il mantenimento delle relazioni. In un passaggio della canzone, Emma afferma: “ecco a te la mia parola che proverò a salvarci, a non buttarci come carta, a riparare questa storia”, sottolineando l’importanza di preservare legami significativi nonostante le incertezze della vita.

“Mi sembra che si abbia un’attitudine ‘usa e getta’ su tutto ormai, sui vestiti, sul cibo, sugli oggetti che durano un po’ di mesi e poi spariscono. Almeno coi rapporti umani io ci tengo a far durare le cose, in amicizia e in amore”, racconta Emma, sottolineando la sua volontà di difendere le relazioni vere e durature.

Nata in Toscana nel 2000, Emma Nolde ha già all’attivo un disco d’esordio acclamato dalla critica e numerose collaborazioni di prestigio. Dopo un intenso tour estivo con più di 30 appuntamenti live, la cantautrice si prepara a conquistare il pubblico con il suo nuovo singolo carico di significato e profondità.

Con un talento cristallino e una vocazione per la musica, Emma Nolde si conferma come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano. Nonostante la giovane età, la cantautrice toscana promette di regalare emozioni e riflessioni attraverso la sua musica coinvolgente e autentica.