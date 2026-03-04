Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Published

Arriva l’8 marzo il nuovo podcast Original RaiPlay Sound “Equalizzate – Storie di donne che bilanciano il mondo del suono”, un progetto ideato e scritto da Marileda Maggi e prodotto da Friends Media Broadcasting Solution per RaiPlay Sound. Narrato dalle voci di Annamaria Renda e Paolo Balestri, il podcast si propone come un’inedita esplorazione tra storia, tecnologia e cultura, dedicata a quelle figure femminili che hanno cambiato per sempre il modo in cui ascoltiamo e produciamo suoni.

Equalizzare, in questo contesto, non significa soltanto bilanciare frequenze su un mixer. “Equalizzare è rimettere in asse la memoria”: il podcast è infatti un viaggio tra musica elettronica, cinema e intelligenza artificiale che riporta alla luce le storie di musiciste, scienziate e artigiane del suono spesso dimenticate o invisibilizzate. Donne che, dietro le quinte dell’innovazione sonora, hanno inventato tecniche e linguaggi ancora fondamentali — dal campionamento al tape-loop, fino alla sintesi vocale — ma che raramente hanno ricevuto spazio o riconoscimento.

Il progetto si configura come un’indagine tecnica e culturale che affronta temi come la cancellazione del nome autoriale, la svalutazione del lavoro tecnico femminile, il gatekeeping istituzionale e i bias presenti anche oggi nei sistemi vocali dell’intelligenza artificiale. Una riflessione profonda sulla memoria e sulla rappresentazione di genere nei campi della tecnologia e del suono.

Nei suoi nove episodi, “Equalizzate” attraversa un secolo di innovazione invisibile, raccontando le protagoniste che hanno plasmato il panorama sonoro contemporaneo. Il primo episodio, “Le onde di Daphne”, è dedicato a Daphne Oram, co-fondatrice del BBC Radiophonic Workshop, che lasciò l’istituzione per creare Oramics, un sistema capace di trasformare il disegno in suono. Seguendo lo stesso filo, “Delia e il tempo” racconta Delia Derbyshire e il suo straordinario lavoro nel concepire, con nastro magnetico e oscillatori, il celebre tema di *Doctor Who*, rimasto però senza la sua firma.

Nel terzo episodio, “Meredith, la voce nuda”, si parla di Meredith Monk, che ha liberato la voce dal linguaggio ridefinendola come pura materia sonora. Poi “Pauline e l’ascolto profondo” ripercorre l’esperienza di Pauline Oliveros e la nascita del concetto di Deep Listening, dove l’ambiente stesso diventa parte integrante dell’esperienza musicale.

La narrazione si sposta quindi nel mondo del cinema con “Foley artist e montatrici del suono”, esplorando il contributo femminile ai reparti tecnici della settima arte, spesso ostacolato da pregiudizi che legavano la competenza tecnologica esclusivamente al maschile.

Gli ultimi episodi affrontano la sperimentazione elettronica e digitale: “Suzanne, l’eco del futuro” segue Suzanne Ciani e la sua rivoluzione nell’uso del sintetizzatore, tra avanguardia e cultura pop; “Bebe, circuiti proibiti” narra l’avventura di Bebe Barron, pioniera delle colonne sonore di fantascienza; “Maryanne, il terzo orecchio” omaggia Maryanne Amacher e i suoi studi sui fenomeni psicoacustici; infine, “Laurie, algoritmi e strumenti intelligenti” racconta Laurie Spiegel, che ha portato la composizione musicale all’interno del computer, firmando anche uno dei brani inclusi nella Voyager Golden Record. Un esempio emblematico di come il merito femminile, nell’era del software, venga spesso attribuito alle macchine e non alle persone che le programmavano.

“Equalizzate – Storie di donne che bilanciano il mondo del suono” non è solo un podcast, ma un atto di restituzione culturale. Attraverso un racconto che attraversa decenni di innovazione nascosta, propone al pubblico un ascolto consapevole e una riflessione necessaria sul ruolo delle donne nella costruzione dell’immaginario sonoro contemporaneo. Dalle onde analogiche ai sistemi di intelligenza artificiale, il progetto invita a risintonizzare la memoria collettiva e a riconoscere il contributo di chi, pur messa a tacere, ha dato voce al futuro.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Moda

Foot Locker lancia in anteprima la Nike Air Max Tn Manchester: un tributo all’anima urbana della città

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

North Sails presenta la collezione SS26: tecnologia e sostenibilità per l’urban sailor

Motori

Plenitude e Pininfarina insieme per rivoluzionare il design delle stazioni di ricarica elettrica

Senza categoria

ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Motori

Yamaha presenta la “You Selected Occasion Week”: usato certificato e finanziamenti dedicati

Motori

La nuova SEAT Ibiza debutta da 16.000€: più valore, qualità e tecnologia

Moda

OKKIA CLUB: la nuova collezione di occhiali dal design audace e contemporaneo

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giochi

Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Spettacolo

“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Motori

Donne alla guida dell’innovazione Opel: Maike Seeber e Bilyana Stern ispirano il “made in Germany”

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Motori

Volvo Car UX: l’aggiornamento OTA rivoluziona l’esperienza di guida per milioni di utenti

Spettacolo

Jason Derulo torna in Italia: unica data a Bologna per “The Last Dance World Tour”

Società

A “Realpolitik”: crisi in Medio Oriente e le ripercussioni politiche ed economiche per l’Europa e l’Italia

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Spettacolo

Ringo Starr annuncia “Long Long Road”: nuovo album con T Bone Burnett in uscita nel 2026

Motori

Renault svela la nuova showcar Bridger Concept e accelera la sua strategia globale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

HISTORY Channel annuncia il lancio globale della serie evento “World War II con Tom Hanks”, una produzione monumentale che promette di offrire un’analisi definitiva...

1 ora ago

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Parte domani, dal PalaSele di Eboli, l’ultimo tour di Umberto Tozzi, una delle voci più amate della musica italiana. “L’Ultima Notte Rosa – The...

2 ore ago

Spettacolo

MasterChef Italia 13: è tempo di finalissima, quattro cuochi amatoriali si sfidano per il titolo

Giovedì 5 marzo alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW andrà in onda l’attesissima finalissima della tredicesima edizione di MasterChef Italia. Dopo...

4 ore ago

Spettacolo

Santamarea: i nuovi protagonisti di Up Next Italia di Apple Music

Apple Music ha annunciato oggi che i Santamarea sono i nuovi artisti selezionati per il programma Up Next Italia, l’iniziativa dedicata alla scoperta e...

5 ore ago