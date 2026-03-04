“Equalizzate”: il nuovo podcast RaiPlay Sound che restituisce voce alle pioniere del suono

Arriva l’8 marzo il nuovo podcast Original RaiPlay Sound “Equalizzate – Storie di donne che bilanciano il mondo del suono”, un progetto ideato e scritto da Marileda Maggi e prodotto da Friends Media Broadcasting Solution per RaiPlay Sound. Narrato dalle voci di Annamaria Renda e Paolo Balestri, il podcast si propone come un’inedita esplorazione tra storia, tecnologia e cultura, dedicata a quelle figure femminili che hanno cambiato per sempre il modo in cui ascoltiamo e produciamo suoni.

Equalizzare, in questo contesto, non significa soltanto bilanciare frequenze su un mixer. “Equalizzare è rimettere in asse la memoria”: il podcast è infatti un viaggio tra musica elettronica, cinema e intelligenza artificiale che riporta alla luce le storie di musiciste, scienziate e artigiane del suono spesso dimenticate o invisibilizzate. Donne che, dietro le quinte dell’innovazione sonora, hanno inventato tecniche e linguaggi ancora fondamentali — dal campionamento al tape-loop, fino alla sintesi vocale — ma che raramente hanno ricevuto spazio o riconoscimento.

Il progetto si configura come un’indagine tecnica e culturale che affronta temi come la cancellazione del nome autoriale, la svalutazione del lavoro tecnico femminile, il gatekeeping istituzionale e i bias presenti anche oggi nei sistemi vocali dell’intelligenza artificiale. Una riflessione profonda sulla memoria e sulla rappresentazione di genere nei campi della tecnologia e del suono.

Nei suoi nove episodi, “Equalizzate” attraversa un secolo di innovazione invisibile, raccontando le protagoniste che hanno plasmato il panorama sonoro contemporaneo. Il primo episodio, “Le onde di Daphne”, è dedicato a Daphne Oram, co-fondatrice del BBC Radiophonic Workshop, che lasciò l’istituzione per creare Oramics, un sistema capace di trasformare il disegno in suono. Seguendo lo stesso filo, “Delia e il tempo” racconta Delia Derbyshire e il suo straordinario lavoro nel concepire, con nastro magnetico e oscillatori, il celebre tema di *Doctor Who*, rimasto però senza la sua firma.

Nel terzo episodio, “Meredith, la voce nuda”, si parla di Meredith Monk, che ha liberato la voce dal linguaggio ridefinendola come pura materia sonora. Poi “Pauline e l’ascolto profondo” ripercorre l’esperienza di Pauline Oliveros e la nascita del concetto di Deep Listening, dove l’ambiente stesso diventa parte integrante dell’esperienza musicale.

La narrazione si sposta quindi nel mondo del cinema con “Foley artist e montatrici del suono”, esplorando il contributo femminile ai reparti tecnici della settima arte, spesso ostacolato da pregiudizi che legavano la competenza tecnologica esclusivamente al maschile.

Gli ultimi episodi affrontano la sperimentazione elettronica e digitale: “Suzanne, l’eco del futuro” segue Suzanne Ciani e la sua rivoluzione nell’uso del sintetizzatore, tra avanguardia e cultura pop; “Bebe, circuiti proibiti” narra l’avventura di Bebe Barron, pioniera delle colonne sonore di fantascienza; “Maryanne, il terzo orecchio” omaggia Maryanne Amacher e i suoi studi sui fenomeni psicoacustici; infine, “Laurie, algoritmi e strumenti intelligenti” racconta Laurie Spiegel, che ha portato la composizione musicale all’interno del computer, firmando anche uno dei brani inclusi nella Voyager Golden Record. Un esempio emblematico di come il merito femminile, nell’era del software, venga spesso attribuito alle macchine e non alle persone che le programmavano.

“Equalizzate – Storie di donne che bilanciano il mondo del suono” non è solo un podcast, ma un atto di restituzione culturale. Attraverso un racconto che attraversa decenni di innovazione nascosta, propone al pubblico un ascolto consapevole e una riflessione necessaria sul ruolo delle donne nella costruzione dell’immaginario sonoro contemporaneo. Dalle onde analogiche ai sistemi di intelligenza artificiale, il progetto invita a risintonizzare la memoria collettiva e a riconoscere il contributo di chi, pur messa a tacere, ha dato voce al futuro.