Estate 2026, torna SalernoSounds: Frah Quintale il primo artista annunciato

Salerno si prepara a ritrovare la magia dei grandi eventi dal vivo con il ritorno di SalernoSounds 2026. Dopo il successo dello scorso anno, la rassegna estiva tornerà nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà nella seconda metà di luglio, portando sul palco alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Il primo artista annunciato è Frah Quintale, protagonista del concerto di martedì 21 luglio con il suo attesissimo Summer Tour ’26, prodotto da Live Nation.

L’artista bresciano, autore e compositore dei propri brani, ha costruito nel tempo un percorso artistico fondato sull’evoluzione e sulla sperimentazione, mantenendo uno stile ben riconoscibile. Con quasi tre milioni di ascoltatori su Spotify, 32 dischi di platino e 11 dischi d’oro, Frah Quintale si conferma come una delle voci più originali e contemporanee del panorama musicale italiano.

Durante la data salernitana, oltre ai successi che lo hanno consacrato al grande pubblico, l’artista presenterà anche i brani del suo ultimo lavoro discografico, “Amor Proprio”, uscito il 10 ottobre 2025 per Undamento/Warner Music Italia. Il disco, composto da undici tracce, è un viaggio attraverso emozioni contrastanti: “Un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole”, come viene descritto nel comunicato. Con il suo stile che fonde pop alternativo e sonorità urban, Frah Quintale propone un racconto autentico e personale, fatto di introspezione e ritmo.

I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 11 marzo sui principali circuiti ufficiali: TicketOne, TicketMaster ed Etes. Tutte le informazioni sul tour saranno consultabili sui canali dedicati di Live Nation e Comcerto.

La manifestazione, ideata e organizzata da Anni 60 produzioni con il supporto del Comune di Salerno, punta ancora una volta a valorizzare la città come centro di riferimento per la musica live nel Sud Italia. Nelle prossime settimane verrà annunciata la line-up completa dell’edizione 2026, che promette nuove sorprese e grandi artisti pronti a infiammare l’estate salernitana.

Con il ritorno di SalernoSounds, Piazza della Libertà si conferma il cuore pulsante della scena musicale campana, pronta ad accogliere migliaia di spettatori per un’estate tutta da vivere tra note, emozioni e spettacoli sotto le stelle.

