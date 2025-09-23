Evento Imperdibile a Roma: Piazza del GCC Pokémon Pocket arriva nella Città Eterna

Giocatori e appassionati di Pokémon, segnatevi queste date! The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di un evento esclusivo nel cuore di Roma, presso il Boscolo Circo Massimo. Il 30 settembre e il 1 ottobre 2025, la Capitale ospiterà la Piazza del GCC Pokémon Pocket, un’installazione temporanea che si trasforma in un’esperienza artistica unica ispirata alle gallerie d’arte.

Durante questo evento speciale, i fan del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon potranno immergersi in una mostra dedicata alle illustrazioni delle carte del GCC Pokémon Pocket, ambientata in tre affascinanti habitat naturali tipici del mondo Pokémon: spiaggia, deserto e prateria. L’evento celebra il primo anniversario del GCC Pokémon Pocket e propone attività coinvolgenti come una caccia al tesoro, la possibilità di fotografare illustrazioni delle buste di espansione e presenziare alle considerazioni di artisti famosi.

I biglietti gratuiti per la Piazza del GCC Pokémon Pocket sono disponibili su Eventbrite ma vi consigliamo di affrettarvi, dato il prevedibile afflusso di fan! Gli orari di apertura sono dalle 10:15 alle 18:45 CEST.

Ma non è tutto! Dopo l’appuntamento romano, il viaggio del GCC Pokémon Pocket continuerà con la spettacolare GCC Pokémon: Megaevoluzione – L’esperienza. A partire da ottobre 2025, questa installazione esplorativa porterà i partecipanti alla scoperta delle dinamiche rappresentazioni a grandezza naturale di alcune delle carte di Megaevoluzione più amate. Gli appassionati avranno inoltre l’opportunità di collezionare timbri, ricevendo in cambio una busta di prova e un poster esclusivo, soggetti a disponibilità.

In parallelo, il Museo per l’anniversario del GCC Pokémon Pocket arricchirà ulteriormente l’esperienza. Allestito nello stesso luogo ma in una sezione distinta, il museo digitale offrirà ai visitatori la possibilità di immergersi in un mondo fatto di murales digitali con buste, battaglie, illustrazioni e animazioni di carte di tutte le espansioni precedenti. Non mancherà la possibilità di completare una raccolta di timbri per ottenere un codice regalo per 24 Clessidre buste nell’app.

Questo tour europeo toccherà importanti città come Londra, Madrid, Parigi, Torino, e Oberhausen. Ogni tappa promette di essere un’avventura indimenticabile per i fan di tutte le età. Per ulteriori dettagli su ciascuna sede, resta sintonizzato sul sito ufficiale Pokémon.

Che siate appassionati del gioco di carte o semplicemente curiosi di scoprire la bellezza delle sue illustrazioni, la Piazza del GCC Pokémon Pocket a Roma è un evento da non perdere!