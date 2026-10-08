Fabri Fibra e Neffa, arriva Zarathustra Style: il nuovo album in 24 tracce

Fabri Fibra e Neffa tornano insieme con il nuovo album Zarathustra Style, in uscita venerdì 9 ottobre per Dischi Numero Uno / Sony Music Italy. Il progetto nasce quasi per caso da un incontro tra i due artisti a Milano nell'autunno 2024, prendendo forma in maniera spontanea durante diverse sessioni di lavoro che hanno portato, nel corso di quasi due anni, alla creazione di un disco che racchiude la loro sintesi musicale.



Zarathustra Style racconta in 24 tracce il viaggio artistico di due icone del rap italiano, fondendo sound diversi in equilibrio tra atmosfere fumose e boom bap contemporaneo. Alcuni brani sono nati con entrambi in studio, altri grazie al costante scambio di idee e strofe a distanza. Il titolo si ispira alla figura di Zarathustra, simbolo di rinascita e forza, un'immagine già cara a Neffa e ripresa da entrambi come metafora della loro nuova avventura musicale.



L'album si sviluppa come un vero e proprio diario creativo: le produzioni iniziali di Neffa rievocano sonorità stratificate, mentre quelle più recenti puntano su minimalismo e ritmiche rap pure. Zarathustra Style alterna momenti dark e introspettivi, brani senza ritornello e pezzi che celebrano l'hip hop nella sua essenza. L'immaginario visivo del disco è reso emblematico dalla copertina, realizzata da Deemo, che unisce graffiti e pecore per rappresentare la distanza tra il linguaggio del rap e la percezione del pubblico generalista.



Tra i pezzi più significativi si segnalano l'intro Zarathustra Style - ispirata a un episodio notturno realmente vissuto - le potenti Trip e Jay-Z, l'atmosferica Alienazione, l'himno All Night, e brani come Impero e Strada Buia che mostrano la versatilità lirica dei due artisti. Skit strumentali come Fonoteca #1/2/3 richiamano la tradizione hip hop anni Novanta.



In Stupefatti emerge la stratificazione dei mondi artistici di Neffa e Fabri Fibra, mentre in Promesse di Agosto la nostalgia si intreccia con riflessioni sul cambiamento sociale e personale. Temi come denaro, paura, tentazioni e la ricerca di equilibrio personale attraversano brani come Money, Paura, Demoni e Paradiso.



Zarathustra Style sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in CD e in doppio vinile, quest'ultimo con la bonus track Non c'è bisogno. Proprio quest'ultimo brano ironizza sugli haters e sui luoghi comuni dei social, rappresentando la cifra stilistica più visionaria del progetto.



Per celebrare l'uscita, Fabri Fibra e Neffa incontreranno il pubblico negli instore di Torino, Milano, Napoli e Roma dal 9 al 13 ottobre. Un'occasione per vivere da vicino il racconto di un disco che, come dichiarano gli artisti, non distrugge e rende più forti, testimoniando una collaborazione solida e una nuova fase per il rap italiano.