Fabrizio Grecchi porta in scena il suo “Beatles Piano Solo”: un tributo esclusivo al mito dei Fab Four

Un viaggio musicale tra le melodie senza tempo dei Beatles reinterpretate con sensibilità contemporanea. È questo lo spirito di “Beatles Piano Solo”, il concerto ideato e suonato dal pianista e compositore milanese Fabrizio Grecchi. L’artista rende omaggio al leggendario quartetto di Liverpool con un progetto unico, che combina emozione, virtuosismo e partecipazione del pubblico, coinvolto in un percorso che rompe i confini tra chi suona e chi ascolta.

Il repertorio, costruito con cura, spazia tra i brani più iconici del duo Lennon–McCartney e le composizioni di George Harrison. Accanto a successi come “Michelle”, “Let it Be” e “A Hard Day’s Night”, trovano spazio gioielli come “Norwegian Wood”, “A Day in The Life” e “Come Together”, fino ad arrivare a “Something” e “Here Comes The Sun”. Tutti i brani vengono reinterpretati con un linguaggio pianistico che alterna fedeltà melodica e improvvisazione, restituendo una nuova prospettiva alla grande eredità dei Beatles.

«Questo concerto non è un semplice tributo ai Beatles – dichiara Fabrizio Grecchi – ma un mio personale ringraziamento artistico. Infatti, è grazie a loro che mi sono avvicinato alla musica e al pianoforte. “Beatles Piano Solo”, più che un concerto, è un concetto. È il mio modo per dire grazie».

Il progetto ha già conquistato palchi prestigiosi in Europa e negli Stati Uniti. Grecchi si è esibito al Warwick Summer Festival e in vari club di New York, oltre a calcare il mitico Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, luogo simbolo della carriera del quartetto britannico. Nel corso degli anni, “Beatles Piano Solo” è stato scelto da numerosi festival di rilievo, tra cui Villa Arconati, Orme, Naturalmente Pianoforte e Caorle Piano Street, oltre a quindici edizioni consecutive di Piano City Milano. Un percorso capace di coinvolgere oltre 40.000 spettatori e di toccare città come Parigi, Lione, Marsiglia, Liverpool, Montpellier, Brescia, Bergamo, Ginevra, Torino, Roma, Palermo, Novi Sad, New York, Milano e Pavia, riscuotendo ovunque successo di pubblico e critica.

Ma la carriera di Fabrizio Grecchi non si limita al tributo ai Beatles. È anche un affermato compositore di colonne sonore per cinema e teatro, oltre che un produttore di musica elettronica. Il suo remix di “Shock the Monkey” di Peter Gabriel è stato selezionato per essere pubblicato sul canale ufficiale SoundCloud della Real World, la storica etichetta fondata proprio da Gabriel.

Tra le sue numerose collaborazioni spiccano le musiche per la Giornata Mondiale dell’Acqua a Tokyo, le colonne sonore per la Nazionale Italiana Magia ai campionati del mondo di Seoul e per la collezione Giorgio Armani. Grecchi ha inoltre composto le musiche del balletto “Bang To The Heart”, portato al Fringe Festival di Edimburgo, e la colonna sonora del film “Per Due”. Le sue composizioni sono state incluse in numerose trasmissioni televisive.

Con “Beatles Piano Solo”, Fabrizio Grecchi riafferma la forza di un linguaggio musicale universale, trasformando le note immortali dei Beatles in una nuova esperienza di ascolto. Un tributo che è allo stesso tempo memoria, gratitudine e rinascita artistica.

