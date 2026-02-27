Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Published

Questa sera Fabrizio Moro torna protagonista sul palco dell’Ariston per la serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’artista romano sarà ospite di Eddie Brock per un duetto speciale sulle note di uno dei suoi brani più amati, “Portami via”. Un ritorno particolarmente atteso, che segna una nuova tappa del suo legame con il Festival.

Nel corso della sua carriera, Fabrizio Moro ha partecipato a Sanremo in numerose occasioni, sia come concorrente che come ospite. Ha debuttato nel 2000 nella Categoria Giovani con *“Un giorno senza fine”* e ha conquistato il pubblico nel 2007 con *“Pensa”*, brano vincitore nella categoria Giovani e del Premio della Critica Mia Martini. L’anno successivo è stato in gara tra i Campioni con *“Eppure mi hai cambiato la vita”*. Successivamente, è tornato più volte: nel 2010 con *“Non è una canzone”*, nel 2017 con *“Portami via”*, e nel 2018, quando ha trionfato insieme a Ermal Meta con *“Non mi avete fatto niente”*, conquistando anche un prestigioso quinto posto all’Eurovision Song Contest di Lisbona. La sua ultima partecipazione in gara risale al 2022 con *“Sei tu”*, premiata per il miglior testo con il Premio Bardotti.

Anche come ospite, Moro ha lasciato il segno: nel 2009 con Fausto Leali, nel 2019 accanto a Ultimo e nel 2024 insieme a Il Tre, con un medley dei brani più iconici della sua carriera.

Parallelamente, Fabrizio Moro si è affermato anche come autore per altri artisti, firmando “Sono solo parole” per Noemi nel 2009 e “Finalmente piove”* per Valerio Scanu nel 2016.

Il 2026 si prospetta un anno speciale per lui, con l’uscita del suo decimo album di inediti, “Non ho paura di niente” (BMG). Prodotto da Katoo, il disco comprende nove brani che intrecciano introspezione e temi collettivi: *“Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e *“Scatole”. Nella versione vinile deluxe green petrol, a tiratura limitata e numerata, è inclusa anche la bonus track “Prima di domani” in collaborazione con Il Tre.

Contestualmente all’uscita dell’album, Moro annuncia il suo nuovo tour “Non ho paura di niente Live 2026”. L’anteprima è fissata per il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, seguita da una lunga serie di concerti nei maggiori club italiani: Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. I biglietti sono già disponibili sui circuiti abituali e il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners, con RTL 102.5 come radio ufficiale.

Nel corso delle esibizioni, l’artista presenterà dal vivo i brani del nuovo progetto discografico, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua carriera. Un percorso musicale che, dagli esordi fino a oggi, ha visto Fabrizio Moro pubblicare dieci album in studio, tra cui “Pensa”, “Pace” e “Figli di nessuno”, oltre a tre EP, un album live e tre raccolte.

Oltre alla musica, Moro ha coltivato con successo anche la passione per la regia. Nel 2021 ha co-diretto con Alessio De Leonardis il videoclip di “Sogni di rock’n’roll” con Luciano Ligabue, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ha poi firmato la regia dei film “Ghiaccio” (2022) e “Martedì e Venerdì”, uscito nelle sale nel 2024.

Nel 2025 ha pubblicato il singolo “Prima di domani” insieme a Il Tre e ha festeggiato i 25 anni di carriera con due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano, confermandosi come uno degli artisti più intensi e autentici della scena italiana.

Questa sera, la sua presenza al Festival di Sanremo promette di essere uno dei momenti più emozionanti della kermesse. Con la reinterpretazione di “Portami via”, Fabrizio Moro si prepara a regalare al pubblico una serata all’insegna della musica e dell’energia, in attesa del nuovo tour e dei prossimi capitoli della sua carriera.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Giochi

Tales of Berseria Remastered: il GDR d’azione di Bandai Namco torna sulle piattaforme

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Motori

Audi A1 e Q2: stile, tecnologia e versatilità per entrare nel mondo dei quattro anelli

Motori

Jeep Avenger protagonista del videoclip “Ossessione” di Samurai Jay al Festival di Sanremo

Motori

Abarth si aggiudica il suo decimo premio “Best Cars”: seconda vittoria consecutiva per la 500e

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Giochi

Resident Evil Requiem: il ritorno a Raccoon City segna una nuova era del survival horror

Motori

GOT 2026: un nuovo anno di avventure per la community di Classe G

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Motori

Triumph svela il Triumph Triple Trophy 2026: due esclusive Street Triple Moto2 Edition in palio

Spettacolo

CARL BRAVE torna a sorpresa con “MOZZICONI”: il suo nuovo EP fuori oggi ovunque

Spettacolo

Motorola accende il Festival con le passioni degli italiani tra musica, calcio e arte

Motori

Leapmotor accelera l’espansione in Europa con una rete di oltre 800 punti vendita

Spettacolo

Gianluca Grignani torna a Sanremo per un duetto speciale con Luchè

Spettacolo

Joji arriva in Italia nel 2026: unica data a Milano con Tommy Richman

Spettacolo

“The Comeback 3”: Lisa Kudrow torna su HBO Max il 23 marzo con l’ultima stagione

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Senza categoria

Senhit torna sul palco: al San Marino Song Contest 2026 con “Superstar” feat. Boy George
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Dopo aver emozionato il pubblico sul palco del Teatro Ariston con il brano “le cose che non sai di me”, presentato in gara alla...

2 ore ago

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Questa sera il Teatro Ariston accoglie una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano: Chiello. L’artista lucano si esibirà accompagnato al...

6 ore ago

Spettacolo

CARL BRAVE torna a sorpresa con “MOZZICONI”: il suo nuovo EP fuori oggi ovunque

Dopo la speciale esibizione di ieri sera a Trastevere per la riapertura dello storico Bar San Calisto, Carl Brave è tornato oggi a sorpresa...

6 ore ago

Spettacolo

Motorola accende il Festival con le passioni degli italiani tra musica, calcio e arte

Motorola torna protagonista al Festival di Sanremo 2026, consolidando il proprio legame con la musica e con le passioni che uniscono gli italiani. Per...

6 ore ago