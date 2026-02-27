Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Questa sera Fabrizio Moro torna protagonista sul palco dell’Ariston per la serata delle cover della 76ª edizione del Festival di Sanremo. L’artista romano sarà ospite di Eddie Brock per un duetto speciale sulle note di uno dei suoi brani più amati, “Portami via”. Un ritorno particolarmente atteso, che segna una nuova tappa del suo legame con il Festival.

Nel corso della sua carriera, Fabrizio Moro ha partecipato a Sanremo in numerose occasioni, sia come concorrente che come ospite. Ha debuttato nel 2000 nella Categoria Giovani con *“Un giorno senza fine”* e ha conquistato il pubblico nel 2007 con *“Pensa”*, brano vincitore nella categoria Giovani e del Premio della Critica Mia Martini. L’anno successivo è stato in gara tra i Campioni con *“Eppure mi hai cambiato la vita”*. Successivamente, è tornato più volte: nel 2010 con *“Non è una canzone”*, nel 2017 con *“Portami via”*, e nel 2018, quando ha trionfato insieme a Ermal Meta con *“Non mi avete fatto niente”*, conquistando anche un prestigioso quinto posto all’Eurovision Song Contest di Lisbona. La sua ultima partecipazione in gara risale al 2022 con *“Sei tu”*, premiata per il miglior testo con il Premio Bardotti.

Anche come ospite, Moro ha lasciato il segno: nel 2009 con Fausto Leali, nel 2019 accanto a Ultimo e nel 2024 insieme a Il Tre, con un medley dei brani più iconici della sua carriera.

Parallelamente, Fabrizio Moro si è affermato anche come autore per altri artisti, firmando “Sono solo parole” per Noemi nel 2009 e “Finalmente piove”* per Valerio Scanu nel 2016.

Il 2026 si prospetta un anno speciale per lui, con l’uscita del suo decimo album di inediti, “Non ho paura di niente” (BMG). Prodotto da Katoo, il disco comprende nove brani che intrecciano introspezione e temi collettivi: *“Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e *“Scatole”. Nella versione vinile deluxe green petrol, a tiratura limitata e numerata, è inclusa anche la bonus track “Prima di domani” in collaborazione con Il Tre.

Contestualmente all’uscita dell’album, Moro annuncia il suo nuovo tour “Non ho paura di niente Live 2026”. L’anteprima è fissata per il 2 maggio 2026 al Palazzo dello Sport di Roma, seguita da una lunga serie di concerti nei maggiori club italiani: Padova, Senigallia, Milano, Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. I biglietti sono già disponibili sui circuiti abituali e il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners, con RTL 102.5 come radio ufficiale.

Nel corso delle esibizioni, l’artista presenterà dal vivo i brani del nuovo progetto discografico, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua carriera. Un percorso musicale che, dagli esordi fino a oggi, ha visto Fabrizio Moro pubblicare dieci album in studio, tra cui “Pensa”, “Pace” e “Figli di nessuno”, oltre a tre EP, un album live e tre raccolte.

Oltre alla musica, Moro ha coltivato con successo anche la passione per la regia. Nel 2021 ha co-diretto con Alessio De Leonardis il videoclip di “Sogni di rock’n’roll” con Luciano Ligabue, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Ha poi firmato la regia dei film “Ghiaccio” (2022) e “Martedì e Venerdì”, uscito nelle sale nel 2024.

Nel 2025 ha pubblicato il singolo “Prima di domani” insieme a Il Tre e ha festeggiato i 25 anni di carriera con due eventi speciali al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano, confermandosi come uno degli artisti più intensi e autentici della scena italiana.

Questa sera, la sua presenza al Festival di Sanremo promette di essere uno dei momenti più emozionanti della kermesse. Con la reinterpretazione di “Portami via”, Fabrizio Moro si prepara a regalare al pubblico una serata all’insegna della musica e dell’energia, in attesa del nuovo tour e dei prossimi capitoli della sua carriera.