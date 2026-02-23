Connect with us

Spettacolo

"Faith" di George Michael torna in vinile: la riedizione sostenibile di un capolavoro senza tempo

Published

Ritorna un’icona della musica pop mondiale: “FAITH”, l’album di debutto da solista di George Michael, pubblicato originariamente nel 1987, torna in una nuova riedizione a cura di Sony Music. Dopo più di dieci anni dall’ultima ristampa, il disco che trasformò l’ex metà degli Wham! in una superstar planetaria è di nuovo disponibile in versioni speciali pensate per i collezionisti e gli amanti del vinile.

La nuova edizione celebra non solo la grandezza musicale dell’artista ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale. Tra le novità, figurano il vinile Red & Black Marble Limited Edition, il Picture Disc in esclusiva nello store ufficiale, ed edizioni in vinile e doppio vinile black con Blu-Ray, oltre alla versione CD. Tutti i formati sono stati realizzati con materiali ecocompatibili e processi di produzione rispettosi del pianeta.

Scritto, arrangiato, prodotto ed eseguito quasi interamente da George Michael, “FAITH” rappresenta uno dei momenti più importanti della storia del pop moderno. Con questo album, l’artista britannico ridefinì i confini del genere, unendo soul, R&B e rock in un linguaggio musicale elegante ed emozionale. A soli ventiquattro anni, George Michael conquistò la scena internazionale, vendendo più copie di giganti come Michael Jackson, Madonna e Prince e ottenendo riconoscimenti prestigiosi tra cui un GRAMMY Award come Album dell’Anno e tre American Music Awards.

Il successo commerciale fu straordinario: oltre 25 milioni di copie vendute nel mondo, il primo posto in più di dieci Paesi e un record ancora ineguagliato nella Billboard Hot 100 con quattro singoli consecutivi al numero uno – “Faith”, “Father Figure”, “One More Try” e “Monkey”. “Faith” rese George Michael l’unico artista solista maschile britannico ad aver conquistato tale primato.

Oltre ai numeri, resta l’impatto culturale. Il riff di chitarra inconfondibile della title track e l’iconico videoclip con il giubbotto di pelle black e gli occhiali aviator hanno segnato un’epoca e stabilito un canone estetico che continua a influenzare generazioni di artisti. Come si legge nel comunicato: “FAITH rimane un monumento al suo essere brillante, oltre che un monito del fatto che la vera arte trascende i decenni.”

Ma questa riedizione non è solo un tributo musicale, è anche un progetto consapevole e innovativo sul piano ambientale. Il vinile è stato pressato in Biovinyl, un PVC proveniente da fonti rinnovabili e non da petrolio. Il packaging utilizza carta e cartone certificati FSC, stampati con inchiostri a base vegetale. Anche il contenitore esterno è progettato per essere conservato e riutilizzato, riducendo gli sprechi.

La produzione del vinile è avvenuta presso Optimal Media in Germania, che sostiene un progetto di conservazione della natura nel Parco Naturale Nossentiner/Schwinzer Heide. Ogni copia venduta contribuisce così alla riforestazione e alla tutela ambientale. Optimal utilizza il 65% di energia da fonti rinnovabili e punta al riciclo totale dei materiali usati nel processo produttivo.

Anche il CD della nuova edizione rispetta criteri ecologici: è realizzato in policarbonato riciclato al 90% e confezionato con materiali certificati FSC. Prodotto presso Sonopress, assicura una significativa riduzione dell’impatto ambientale, con un consumo energetico inferiore del 52% rispetto agli standard nazionali.

A quasi quarant’anni dalla pubblicazione originale, “FAITH” continua a esercitare la sua influenza sulla musica, la moda e la cultura. È un disco che racconta il coraggio creativo e la visione di un artista unico, capace di fondere introspezione e sensualità in un linguaggio universale. Le sue canzoni, dalla dolce malinconia di “Father Figure” alla potenza gospel di “One More Try”, restano oggi lezioni di emozione e maestria compositiva.

La riedizione 2026 ricorda che George Michael non è solo una leggenda del pop, ma un simbolo di autenticità e innovazione, un artista che ha saputo trasformare la musica in un manifesto di sensibilità e libertà personale. Con questo progetto, la sua eredità trova una nuova vita, unendo la nostalgia di un’epoca irripetibile a una consapevolezza ambientale che guarda al futuro.

