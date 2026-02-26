FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

La community di Farming Simulator si prepara a un doppio festeggiamento nel 2026: il celebre evento FarmCon celebrerà infatti la sua decima edizione l’1 e 2 agosto prossimi presso il quartier generale di Volvo Construction Equipment a Konz, in Germania. L’iniziativa, organizzata da GIANTS Software, offrirà agli appassionati del simulatore agricolo un ricco weekend di incontri, spettacoli e attività legate sia al gioco che al mondo dei macchinari reali.

Come annunciato nel video teaser, la location scelta da GIANTS Software rispecchia perfettamente lo spirito industriale e tecnologico della manifestazione: i visitatori potranno non solo scoprire le ultime novità della serie videoludica, ma anche mettere letteralmente le mani sui mezzi Volvo, partecipando a test drive e prove di guida di escavatori, inclusi i nuovi modelli elettrici.

Da tradizione, il FarmCon rimane l’occasione per incontrare gli sviluppatori, i modder e i content creator che contribuiscono all’universo di Farming Simulator. Durante le due giornate di evento, saranno previste presentazioni sul palco, sessioni di domande e risposte e momenti di confronto diretto con il team di sviluppo. Oltre agli appuntamenti dedicati alla serie, il programma includerà visite guidate agli impianti produttivi di Volvo, consentendo di scoprire da vicino la nascita e l’evoluzione dei mezzi di costruzione più moderni.

Per rendere l’esperienza ancora più completa, l’area esterna offrirà spazi interattivi e zone dedicate alle famiglie: i più piccoli potranno divertirsi con macchine a misura di bambino, mentre i fan potranno scattare selfie accanto agli imponenti escavatori e camion esposti. Ogni biglietto per il FarmCon 26 garantirà inoltre un coupon per ricevere una borsa omaggio ricca di gadget esclusivi.

In merito alla collaborazione tra GIANTS Software e Volvo, “Siamo entusiasti di ospitare il FarmCon 26 insieme a Volvo, uno dei nomi più rispettati al mondo nel settore delle costruzioni e dei trasporti, nonché uno dei brand preferiti dai fan di Farming Simulator”, ha dichiarato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. “La nostra passione condivisa per le macchine ad alta tecnologia, sia reali che virtuali, ci spinge a realizzare un evento spettacolare per celebrare il decimo anniversario di FarmCon. Ci vediamo al FarmCon 26!”

L’appuntamento con il FarmCon 26 si preannuncia dunque come una celebrazione imperdibile per tutti gli appassionati: tra anteprime, incontri e tanto divertimento, sarà il modo perfetto per ripercorrere dieci anni di successi di uno dei franchise più longevi e amati nel panorama dei simulatori. Ulteriori dettagli sul programma e le attività saranno comunicati nei mesi che precederanno l’evento.