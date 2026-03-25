Farming Simulator 25 accoglie Vredo: nuove tecnologie per la resa e cinghiali in agguato

Il mondo agricolo virtuale di Farming Simulator 25 si arricchisce di una nuova collaborazione con l’azienda olandese Vredo, specialista nella trasemina e nell’iniezione di liquami. Il nuovo Vredo Pack, appena pubblicato, introduce macchinari di ultima generazione, due nuovi marchi e una sfida inedita per gli agricoltori digitali: la presenza dei cinghiali, capaci di danneggiare i raccolti.

Con il debutto di Vredo nella serie, il gameplay si concentra sul ripristino, l’aumento e la protezione della resa. Questa espansione amplia le opportunità di gestione delle colture e delle risorse, offrendo strumenti avanzati che migliorano la produttività e la qualità delle produzioni.

Il cuore del pacchetto è rappresentato dalla sovrasemina per il ripristino dei prati. Le macchine Vredo – tra cui Vredo Agri Twin 580, Agri 290 e Agri Air 290 – permettono agli agricoltori virtuali di contrastare il degrado del pascolo e restituire vitalità ai propri campi. Questi modelli, appartenenti alla nuova generazione di seminatrici DZ5, consentono un intervento efficiente e di precisione, migliorando le condizioni del terreno e il suo potenziale produttivo.

Un’altra novità riguarda l’iniezione di liquami per una resa maggiore. I macchinari Vredo, come il potente carro botte semovente a tre assi Vredo VT7138 e gli iniettori della serie Vredo Profi, si affiancano all’Evers Agro Toric 48-672 per ottimizzare la fertilizzazione. Queste tecnologie permettono di distribuire i nutrienti in modo più efficiente, favorendo la salute del suolo e incrementando la qualità del raccolto.

Ma non si tratta solo di produttività: il Vredo Pack introduce anche una nuova dimensione gestionale. I cinghiali fanno la loro comparsa come minaccia dinamica nei campi, aggiungendo un ulteriore livello di sfida. Insieme agli eventi atmosferici già noti, come tornado e grandine, gli agricoltori devono ora adottare strategie per distrarre gli animali e proteggere le colture dai danni. La gestione di questo rischio riduce l’impatto sulla resa e aggiunge un altro livello di responsabilità nella protezione del raccolto.

Il pacchetto Vredo comprende in totale 12 nuovi macchinari e segna anche il ritorno di Evers Agro nella saga, ampliando ulteriormente la gamma di attrezzature disponibili. Gli strumenti presentati sono pensati per spingere al massimo la precisione delle operazioni agricole virtuali e consentire strategie di sostenibilità e produttività evolute.

Farming Simulator 25 è attualmente disponibile su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre il Vredo Pack è acquistabile separatamente in formato digitale. Gli appassionati possono inoltre approfittare dello Year 2 Season Pass, che include il nuovo pacchetto, un trattore bonus e futuri contenuti in arrivo nel 2026, offrendo un risparmio fino al 30% rispetto all’acquisto dei singoli componenti.

L’aggiornamento conferma la volontà di GIANTS Software di potenziare costantemente l’esperienza offerta alla community, con il rilascio continuo di contenuti gratuiti e mod ufficiali. Farming Simulator continua così il suo percorso di evoluzione tecnologica e realismo, portando gli agricoltori digitali sempre più vicini alla vita nei campi – tra innovazione, sostenibilità e sfide naturali.