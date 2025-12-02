Connect with us

Farming Simulator 25 introduce i giganti John Deere e Case IH nel nuovo aggiornamento gratuito

Il mondo di Farming Simulator 25 si arricchisce con l’arrivo del Free Content Update #4, un aggiornamento gratuito che porta con sé alcuni dei più iconici macchinari agricoli dei marchi John Deere e Case IH. L’update, che include anche la patch 1.15 per migliorare prestazioni e stabilità, è ora disponibile per tutti i giocatori.

Tra le principali novità figurano quattro nuovi veicoli, accuratamente riprodotti per offrire un’esperienza ancora più realistica: Case IH Patriot 4450, Case IH Steiger Series (inclusa la Special Edition), Case IH Vestrum Series e John Deere 9RX Series (710-830).

La vera protagonista dell’aggiornamento è la presentazione del John Deere 9RX 830, il più potente della serie. Con il modello 9RX 830, il più potente della serie, GIANTS Software aggiunge l’attuale trattore articolato a quattro cingoli di fascia alta di John Deere, che ha fatto il suo debutto sui campi reali solo lo scorso anno. Progettato per le lavorazioni più impegnative, come l’aratura su larga scala e l’uso con attrezzi agricoli pesanti, combina un motore Deere da 18 litri con un sistema idraulico ad alta capacità e un telaio a trazione potenziata, garantendo massime prestazioni in ogni condizione.

Altra novità di rilievo è lo Steiger 785 Quadtrac Special Edition, che si distingue per la sua livrea in verde lime. Invece del rosso, il colore tradizionale di Case IH, questo speciale Quadtrac è verniciato in verde lime, un omaggio al colore originale dell’iconico marchio Steiger che è diventato parte integrante di Case IH. Questo modello celebra il legame storico tra i due brand e aggiunge un altro pezzo di potenza alla già vasta gamma dei trattori di grandi dimensioni del gioco.

Completano l’aggiornamento i modelli Case IH Patriot 4450 e Vestrum Series, perfetti per chi cerca mezzi più compatti ma comunque versatili e affidabili, fedeli al tradizionale rosso Case IH.

Farming Simulator 25 è disponibile su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori possono ampliare la propria esperienza con i Season Pass dell’Anno 1 e dell’Anno 2, che offrono nuovi pacchetti ed espansioni a prezzo scontato rispetto agli acquisti singoli. GIANTS Software continua inoltre a supportare la community con aggiornamenti gratuiti periodici e contenuti creati dagli utenti tramite l’ModHub ufficiale.

Con questo nuovo aggiornamento, Farming Simulator 25 consolida ulteriormente la sua posizione come punto di riferimento per gli appassionati di agricoltura virtuale, offrendo strumenti sempre più realistici e macchinari che rappresentano l’eccellenza dell’ingegneria agricola mondiale.

