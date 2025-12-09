Farming Simulator: Signature Edition debutta su Nintendo Switch 2 con contenuti esclusivi

Il celebre simulatore agricolo si espande e approda su una nuova piattaforma. Farming Simulator: Signature Edition è ora disponibile per Nintendo Switch 2, offrendo ai giocatori un’esperienza completa, ricca di funzionalità e adatta a tutta la famiglia. Il titolo, sviluppato e pubblicato da GIANTS Software, è basato su Farming Simulator 25, ultimo capitolo dell’amata serie, e porta con sé una quantità impressionante di contenuti e miglioramenti.

Con oltre 400 macchinari autentici realizzati dai marchi agricoli più prestigiosi al mondo e 25 colture diverse, questa edizione rappresenta la versione più ricca e versatile mai vista su console Nintendo. I giocatori potranno esplorare tre mappe distinte, cimentandosi nella gestione di campi, allevamenti e foreste, fino alla costruzione di veri e propri imperi agricoli attraverso una rete di catene produttive e progetti di costruzione.

Tra le novità più rilevanti, spicca la recente collaborazione tra GIANTS Software e Daimler Truck AG, che porta nel gioco i leggendari camion Mercedes-Benz. Nel parco mezzi fanno la loro comparsa l’iconico Unimog, l’MB-trac e altri veicoli simbolo della casa tedesca, ampliando ulteriormente le opzioni disponibili per gli appassionati di meccanica e simulazione.

“Farming Simulator: Signature Edition offre l’esperienza più varia, rilassante e gratificante che abbiamo mai creato per i giocatori Nintendo”, ha dichiarato Boris Stefan, Chief Sales Officer di GIANTS Software. “Siamo entusiasti di portare il divertimento del mondo agricolo su Nintendo Switch 2!”

Oltre al realismo tecnico e alla fedeltà dei macchinari, il titolo offre una dimensione ludica capace di soddisfare tanto i fan di lunga data quanto i nuovi arrivati. L’approccio rimane accessibile e al contempo profondo, consentendo di dedicarsi a una vasta gamma di attività, dalla semina alla raccolta, fino all’allevamento e alla lavorazione dei prodotti per la vendita.

Farming Simulator: Signature Edition si distingue anche per la costante attenzione al supporto post-lancio. GIANTS Software continuerà a espandere l’esperienza con aggiornamenti e contenuti aggiuntivi, confermando la volontà di mantenere vivo l’interesse della community nel tempo.

Con l’arrivo su Nintendo Switch 2, la serie Farming Simulator compie un altro passo decisivo nella sua evoluzione, unendo l’autenticità della simulazione agricola alla portabilità della console. Una combinazione ideale per chi desidera immergersi nella tranquillità dei campi anche lontano da casa.