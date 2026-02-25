Fedez e Masini, emozione e verità a Sanremo: “Male necessario” conquista l’Ariston

Quando il palco dell’Ariston si ferma, è perché qualcosa di autentico sta accadendo. È successo ieri sera, durante la prima esibizione dal vivo di “Male necessario”, il brano che unisce per la prima volta Fedez e Marco Masini in un dialogo generazionale capace di trasformare fragilità e dolore in consapevolezza.

Entrambi gli artisti hanno portato sul palco un’interpretazione intensa e raccolta, affidando al silenzio e all’essenzialità tutta la potenza del messaggio. La canzone, firmata da Federico Lucia, Marco Masini, Federica Abbate, Alessandro La Cava e Antonio Iammarino, e pubblicata da Atlantic Records Italy / Warner Music Italy, si muove su un crescendo emotivo che diventa universale: un racconto del dolore come passaggio inevitabile verso la forza interiore.

Fedez sceglie una linea interpretativa misurata e personale, mentre Masini offre profondità e tensione melodica. Insieme costruiscono un equilibrio sincero, dove la vulnerabilità diventa il punto d’incontro tra due esperienze generazionali. «Questo palco amplifica tutto: le certezze ma anche le fragilità. “Male necessario” vive proprio lì, in quell’equilibrio sottile. Ho avuto la sensazione che il pubblico lo abbia percepito, quasi fisicamente», ha dichiarato Fedez dopo l’esibizione. Masini gli fa eco con parole altrettanto sincere: «Ieri sera volevo stare dentro la canzone fino in fondo. Quando è suonata l’ultima nota, nel silenzio della sala, ho capito che il pubblico ha respirato con noi e che ci siamo riconosciuti parte della stessa storia».

“Male necessario” è accompagnato da una copertina d’autore, realizzata da Studio Nucleo in collaborazione con i due artisti: una scultura in resina epossidica che rappresenta una testa anonima, simbolo universale di fragilità e trasformazione. L’opera restituisce visivamente la tensione emotiva del progetto, trasformando la sofferenza in un gesto artistico condiviso.

Il videoclip ufficiale, diretto da Ale Della Giusta e prodotto da Oceancode, adotta uno stile minimalista e immersivo: Fedez e Masini si muovono in ambienti separati e asettici, quasi clinici, dove ogni elemento superfluo scompare per lasciare spazio solo alla forza delle parole e allo sguardo. L’effetto è quello di un isolamento che diventa introspezione, un invito a concentrarsi sul significato più intimo del brano.

L’incontro tra i due artisti nasce da un rispetto reciproco che si è già manifestato sul palco nella serata delle cover di Sanremo 2025, quando avevano condiviso un’interpretazione memorabile di “Bella Stronza”. Oggi, con “Male necessario”, quel legame trova una forma compiuta e profonda, capace di attraversare le differenze di linguaggio e di epoca.

Fedez, protagonista indiscusso della scena pop italiana con milioni di ascolti, decine di dischi di platino e un impatto trasversale che tocca musica, imprenditoria e impegno sociale, continua a sperimentare linguaggi e collaborazioni. Dopo il successo di “Battito” e i live sold-out al Forum di Assago, quest’anno si prepara a un nuovo grande appuntamento con il concerto CASA 360.

Marco Masini, 35 anni di carriera alle spalle e una voce che ha segnato più generazioni, conferma ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi. Dopo il tour celebrativo “Ci Vorrebbe Ancora il Mare’’ e il recente progetto “Perfetto Imperfetto”, il cantautore fiorentino si appresta a tornare nei palasport italiani con cinque date evento previste per novembre 2026.

“Male necessario” è dunque più di una canzone: è un incontro fra due mondi, un atto di onestà artistica e umana. In un Sanremo sempre più spettacolare, Fedez e Masini scelgono la via della sottrazione, restituendo alla musica il suo spazio più essenziale: quello di uno specchio, dove riconoscersi parte della stessa fragilità.