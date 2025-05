FIAT rafforza il legame con Torino: Shaggy protagonista del concerto del Santo Patrono

FIAT celebra il profondo legame con la sua città natale, Torino, diventando partner del grande concerto in occasione della Festa del Santo Patrono, previsto per il 24 giugno. L’evento, che avrà luogo in Piazza Vittorio Veneto, offrirà un’opportunità unica di godere di una serata all’insegna della musica e della cultura. Tra gli ospiti, spicca la presenza dell’icona internazionale Shaggy, noto per la sua lunga carriera artistica e per il rapporto speciale con il brand automobilistico torinese.

Il concerto vedrà la partecipazione di celebri artisti italiani, i cui nomi verranno presto svelati, e, come guest star, Shaggy. L’artista giamaicano, pluripremiato dai Grammy Awards, ha recentemente collaborato con FIAT per celebrare il 30º anniversario del suo iconico successo “Boombastic” con una nuova versione del brano, “Boombastic (Fantastic)”, accompagnata da un videoclip in cui appare anche la Fiat Grande Panda. Questa collaborazione riflette lo spirito innovativo e creativo di FIAT e l’energia vibrante di Shaggy.

L’intero spettacolo verrà trasmesso nei giorni successivi su Canale 5, assicurando la massima visibilità per la città di Torino e per l’evento stesso, sottolineando il legame duraturo tra FIAT e il capoluogo piemontese. La celebrazione non è solo un omaggio alla vitalità culturale del territorio, ma rappresenta anche il continuo impegno di FIAT nel promuovere l’identità e lo sviluppo della città che ha visto la nascita e la crescita del marchio, unendo tradizione e innovazione sotto il segno del tricolore italiano.