FIAT trasforma il Salone di Parigi 2026 con una piazza italiana e i nuovi modelli

FIAT conquista il Salone dell'Auto di Parigi 2026 con una piazza italiana, le concept car Multiplina e MULTIPLAY, e le novità Grizzly e Grizzly Fastback

FIAT inaugura al Salone dell'Auto di Parigi 2026 uno stand che ricrea una moderna piazza italiana, uno spazio aperto e colorato dove i visitatori possono immergersi tra le ultime novità del brand e i suoi principali valori: accessibilità, semplicità, ingegno e ottimismo.

Il marchio, che nel 2026 ha già superato la soglia di un milione di veicoli venduti a livello globale, segna una crescita del 20% in Europa e conquista la Top 5 tra i brand più scelti dai clienti privati. In mostra a Parigi, FIAT presenta le concept car Multiplina e MULTIPLAY, entrambe dedicate a esplorare le nuove frontiere di versatilità e design nella mobilità, anticipando le possibili direzioni future della gamma.

Fari puntati anche sul debutto europeo delle nuove Grizzly e Grizzly Fastback, due vetture familiari sotto i 4,5 metri che offrono 3,5 metri cubi di spazio interno e bagagliai tra i più capienti della categoria, rispettivamente con 545 e 608 litri di capacità. Disponibili con motorizzazioni benzina, ibride o elettriche, trasmissioni manuali o automatiche e diverse varianti di carrozzeria, si posizionano a partire da 20.000 euro. Gli ordini saranno aperti dal 5 gennaio 2027, mentre i test drive sono previsti per febbraio.

Completano la gamma in esposizione il ritorno della Grande Panda, ora nel segmento B e con motorizzazione mild hybrid, la 500 Cabrio La Prima in livrea Rose Gold - che si prepara a celebrare due importanti anniversari nel 2027 - e la sportiva 600 Sport da 145 CV.

Non manca l'attenzione alla micromobilità urbana con il successo di Topolino, quadriciclo elettrico che si conferma leader europeo di settore con oltre 40.000 ordini e primato in sei mercati. A Parigi sono esposte tre versioni distinte: Sport, Corallo e la Dolcevita Verde Vita con tetto apribile.

Tra le innovazioni più sorprendenti, la concept MULTIPLAY si presenta come un'auto 3-in-1 lunga 4,45 metri, in cui lo spazio di una monovolume incontra il carattere di un SUV e la versatilità di un pick-up. Al centro del progetto si trova la struttura modulare Metamorfosi, grazie a cui l'abitacolo passa dalla configurazione famiglia 6+1 a pick-up per il trasporto di oggetti ingombranti. Un display integrato nella plancia, tessuti innovativi e funzionalità pensate anche per bambini e animali domestici fanno di MULTIPLAY un vero laboratorio per il futuro della mobilità FIAT.

Il Salone di Parigi 2026 si conferma dunque il palcoscenico ideale per mettere in mostra la vasta e rinnovata gamma FIAT, espressione di una mobilità accessibile e sostenibile, profondamente legata allo stile di vita italiano.