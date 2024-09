FINAL FANTASY XVI: un nuovo capolavoro disponibile per PC

Il tanto atteso FINAL FANTASY XVI è finalmente disponibile per PC, celebrando il debutto su Steam ed Epic Games Store. Gli estimatori della serie potranno immergersi nell’epica storia di Clive nel regno di Valisthea, affrontando pericoli e avventure in un mondo intriso di magia e mistero.

La novità più entusiasmante è l’arrivo della FINAL FANTASY XVI Complete Edition, che include i DLC “Echoes of the Fallen” e “The Rising Tide” a un prezzo scontato. Oltre a poter acquistare i DLC individualmente o tramite il Pass di espansione, i giocatori avranno l’opportunità di godere di contenuti extra che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di gioco.

Per coloro che desiderano immergersi nell’avventura prima di acquistare il gioco completo, è disponibile una demo gratuita che permette di vivere la sequenza iniziale del gioco, durante l’adolescenza di Clive. Con oltre due ore di contenuti, la demo offre anche la modalità speciale “Sfida degli Eikon”, per sperimentare battaglie ancora più intense e abilità straordinarie.

FINAL FANTASY XVI racconta una storia dark fantasy ambientata nel regno di Valisthea, minacciato dalla diffusione della Piaga. Il protagonista, Clive Rosfield, si impegna a proteggere il suo fratello minore Joshua, l’Eikon della Fenice, in un viaggio colmo di pericoli e tradimenti. Il destino del mondo è nelle mani dei potenti Eikon e dei loro Dominanti, e la battaglia contro l’Eikon malvagio Ifrit promette di essere epica.

I DLC “Echoes of the Fallen” e “The Rising Tide” offrono nuove storie, battaglie, armi, accessori e molto altro. I giocatori avranno l’opportunità di esplorare territori inediti, affrontare boss temibili e approfondire la trama principale del gioco attraverso interessanti sottotrame.

Nel DLC “Echoes of the Fallen”, Clive si imbatte in oscure minacce nel mercato nero, mentre nel DLC “The Rising Tide” affronta il leggendario Eikon dell’Acqua, Leviatano il Perduto. Entrambi i contenuti estendono la trama principale, offrendo nuove sfide ed esperienze da vivere.