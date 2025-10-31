Fiorello: ironia e satira sul Ponte sullo Stretto e Politica Internazionale

Fiorello affila le sue armi satiriche nella nuova puntata de “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio2, ed è un trionfo di ironia e attualità. Lo showman, insieme a Fabrizio Biggio, offre uno spaccato di comicità e improvvisazione che cattura l’attenzione del pubblico, disponibile anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre.

Nella puntata del 30 ottobre, Fiorello accende i riflettori sul tema caldo della giornata: il Ponte sullo Stretto. “Pare che la Corte dei conti abbia bocciato il Ponte sullo Stretto – dice Fiorello – Sono come la Rai quando proponi un programma, ti dicono quello che devi fare… e lì dentro c’è pure il dottore di Affari Tuoi!”. Il tema del ponte diventa un’occasione per ironizzare sugli alti costi e sulla burocrazia italiana. Fiorello non si ferma e chiama in diretta telefonica Francesco Boccia, capogruppo del PD al Senato, che aggiunge con ironia: *”Il ponte? Costa troppo e la Corte dei conti ha detto: rifate i conti perché non tornano i conti!”*.

Lo spettacolo prosegue con una satira pungente sul panorama politico internazionale. Fiorello commenta la notizia di Trump e i test nucleari negli Stati Uniti. *”Trump ha annunciato che gli Stati Uniti riprenderanno i test sulle armi nucleari. Una bella bomba – in tutti i sensi! Poi è andato da Xi Jinping per discutere in amicizia… si stringono la mano e dopo 24 ore si dichiarano guerra! Pare che Trump gli abbia chiesto: ‘Non è che si può spostare la muraglia cinese al confine col Messico?’”*.

Fiorello vira infine su Putin: “Ha annunciato i test del sottomarino Poseidon, con gittata illimitata. Ogni settimana inventa un missile nuovo: l’ultima volta partiva dalla terra verso l’alto, ora dal basso! È come se ti facessero prima una gastroscopia e poi una colonscopia!”.

“La Pennicanza” si conferma come uno degli appuntamenti radiofonici più imprevedibili e divertenti della scena italiana, mescolando satira, ironia e improvvisazione. Un’occasione per riflettere e sorridere sulle vicende politiche e sociali, con uno stile unico e graffiante.