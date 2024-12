FOCUS: serata dedicata a GALILEO e alla missione NASA

Stasera sarà dedicata a un evento straordinario che ha cambiato radicalmente le nostre conoscenze sul Sistema Solare e sull’uomo che ha inventato la scienza moderna: Galileo Galilei, Focus (canale 35), trasmetterà due speciali programma: «Verso Giove, sola andata: storia della Missione Galileo» e «Galileo – L’uomo che inventò la Scienza Moderna».

Il programma inizia alle 21.20, e con il contributo di immagini esclusive fornite dalla NASA e dal JPL di Pasadena, Luigi Bignami racconterà le peculiarità della sonda inviata nello spazio nel 1989. Questa sonda, chiamata Galileo, è stata lanciata con lo Space Shuttle con l’obiettivo di studiare il pianeta Giove e i suoi satelliti. Grazie al lavoro svolto dalla missione Galileo, sono state scoperte prove significative sull’esistenza di enormi getti d’acqua e vapore su una delle lune di Giove.

A seguire, dal Museo Galileo Galilei di Firenze, verrà presentata la straordinaria figura di Galileo Galilei. Questo geniale fisico, astronomo, filosofo, matematico e scrittore è stato protagonista di importanti rivoluzioni scientifiche. Un genio sospettato di eresia, accusato di sovvertire la filosofia aristotelica e le Sacre Scritture, processato e condannato dal Sant’Uffizio e costretto all’abiura delle sue concezioni astronomiche. Tuttavia, nel corso dei secoli, il valore delle opere di Galileo è stato riconosciuto e nel 1992 è stato pienamente riabilitato dalla Chiesa.

L’appuntamento con la missione Galileo e la vita straordinaria di Galileo Galilei è un’opportunità unica per scoprire e apprezzare il contributo di quest’uomo alla scienza moderna e alla conoscenza dell’universo. Non perdete questa straordinaria serata di approfondimento scientifico e storico sulla rivoluzionaria missione verso Giove e sul genio che ha cambiato il modo in cui comprendiamo il mondo che ci circonda.