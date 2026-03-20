FOO FIGHTERS: è uscito oggi il nuovo brano “CAUGHT IN THE ECHO”

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritorno dei Foo Fighters. La band guidata da Dave Grohl ha pubblicato oggi “Caught In The Echo”, il nuovo brano estratto dall’attesissimo album “Your Favorite Toy”, in uscita il prossimo 24 aprile per Roswell Records/RCA Records e già disponibile in pre-order. Il singolo è accompagnato da un lyric video online, che offre un primo assaggio visivo dell’energia esplosiva del pezzo.

“Caught In The Echo” rappresenta, secondo le note ufficiali, la traccia d’apertura del disco e segna fin da subito il tono dell’intero progetto. È un brano che sintetizza al meglio la cruda energia live e l’intensità travolgente che da sempre contraddistinguono i Foo Fighters. Costruito su una tensione crescente, culmina in un impatto sonoro potente e diretto, riconfermando la capacità della band di fondere aggressività e melodia in modo inconfondibile. Dall’incalzante mantra d’apertura “Do I? Do I? Do I? Do I?” fino alla domanda conclusiva “Who can save us now?”, la canzone cattura l’essenza più immediata e istintiva del gruppo.

Il brano si pone come ideale erede dello spirito di “Bridge Burning” – apertura del celebre “Wasting Light” – e anticipa così la direzione sonora più grezza e spontanea del nuovo progetto. In attesa del disco, la stampa internazionale ha già accolto positivamente i singoli precedenti: il New York Times ha definito la title track “un ritorno alle radici del garage rock, tra chitarre ruvide e un suono viscerale e travolgente”, mentre Vice ha celebrato “la versione più sfrenata e fuori controllo di Dave Grohl” presente nel brano.

“Your Favorite Toy” è stato registrato interamente in casa, co-prodotto dagli stessi Foo Fighters insieme a Oliver Roman, che firma anche l’ingegneria del suono, e mixato da Mark “Spike” Stent. L’album, composto da dieci tracce, include titoli come Of All People, Window, If You Only Knew e Spit Shine, promettendo una varietà di sonorità che spaziano dalla furia elettrica alle atmosfere più introspettive.

L’uscita del disco darà ufficialmente il via al “Take Cover World Tour”, un’imponente tournée mondiale che partirà il 10 giugno dall’Unity Arena di Oslo, dopo i due appuntamenti da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock, nonché la data già sold out del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, Connecticut.

Il tour approderà in Italia con un’unica tappa esclusiva: i Foo Fighters saranno protagonisti agli I-DAYS Milano Coca-Cola domenica 5 luglio 2026 presso l’Ippodromo SNAI La Maura. Ad aprire la serata ci saranno due formazioni amate dal pubblico e dalla critica, gli IDLES e i FAT DOG, trasformando l’evento in una delle date più attese dell’estate italiana.

Con “Caught In The Echo” i Foo Fighters riaffermano la loro identità e la loro solidità dopo oltre venticinque anni di carriera, confermandosi ancora una volta come una delle realtà più vitali e coerenti del rock mondiale. L’attesa per “Your Favorite Toy” è altissima, e questo nuovo singolo lascia intendere che il 2026 sarà un anno di rinnovata potenza sonora per la band di Dave Grohl, pronta a scatenarsi di nuovo sui palchi di tutto il mondo.