Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

FOO FIGHTERS: è uscito oggi il nuovo brano “CAUGHT IN THE ECHO”

Published

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritorno dei Foo Fighters. La band guidata da Dave Grohl ha pubblicato oggi “Caught In The Echo”, il nuovo brano estratto dall’attesissimo album “Your Favorite Toy”, in uscita il prossimo 24 aprile per Roswell Records/RCA Records e già disponibile in pre-order. Il singolo è accompagnato da un lyric video online, che offre un primo assaggio visivo dell’energia esplosiva del pezzo.

“Caught In The Echo” rappresenta, secondo le note ufficiali, la traccia d’apertura del disco e segna fin da subito il tono dell’intero progetto. È un brano che sintetizza al meglio la cruda energia live e l’intensità travolgente che da sempre contraddistinguono i Foo Fighters. Costruito su una tensione crescente, culmina in un impatto sonoro potente e diretto, riconfermando la capacità della band di fondere aggressività e melodia in modo inconfondibile. Dall’incalzante mantra d’apertura “Do I? Do I? Do I? Do I?” fino alla domanda conclusiva “Who can save us now?”, la canzone cattura l’essenza più immediata e istintiva del gruppo.

Il brano si pone come ideale erede dello spirito di “Bridge Burning” – apertura del celebre “Wasting Light” – e anticipa così la direzione sonora più grezza e spontanea del nuovo progetto. In attesa del disco, la stampa internazionale ha già accolto positivamente i singoli precedenti: il New York Times ha definito la title track “un ritorno alle radici del garage rock, tra chitarre ruvide e un suono viscerale e travolgente”, mentre Vice ha celebrato “la versione più sfrenata e fuori controllo di Dave Grohl” presente nel brano.

“Your Favorite Toy” è stato registrato interamente in casa, co-prodotto dagli stessi Foo Fighters insieme a Oliver Roman, che firma anche l’ingegneria del suono, e mixato da Mark “Spike” Stent. L’album, composto da dieci tracce, include titoli come Of All People, Window, If You Only Knew e Spit Shine, promettendo una varietà di sonorità che spaziano dalla furia elettrica alle atmosfere più introspettive.

L’uscita del disco darà ufficialmente il via al “Take Cover World Tour”, un’imponente tournée mondiale che partirà il 10 giugno dall’Unity Arena di Oslo, dopo i due appuntamenti da headliner nei festival statunitensi Welcome to Rockville e Bottlerock, nonché la data già sold out del 28 aprile alla Total Mortgage Arena di Bridgeport, Connecticut.

Il tour approderà in Italia con un’unica tappa esclusiva: i Foo Fighters saranno protagonisti agli I-DAYS Milano Coca-Cola domenica 5 luglio 2026 presso l’Ippodromo SNAI La Maura. Ad aprire la serata ci saranno due formazioni amate dal pubblico e dalla critica, gli IDLES e i FAT DOG, trasformando l’evento in una delle date più attese dell’estate italiana.

Con “Caught In The Echo” i Foo Fighters riaffermano la loro identità e la loro solidità dopo oltre venticinque anni di carriera, confermandosi ancora una volta come una delle realtà più vitali e coerenti del rock mondiale. L’attesa per “Your Favorite Toy” è altissima, e questo nuovo singolo lascia intendere che il 2026 sarà un anno di rinnovata potenza sonora per la band di Dave Grohl, pronta a scatenarsi di nuovo sui palchi di tutto il mondo.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”

Spettacolo

FOO FIGHTERS: è uscito oggi il nuovo brano “CAUGHT IN THE ECHO”

Società

Milano Design Week 2026: Etereo protagonista con quattro collezioni tra arte, materia e design contemporaneo

Spettacolo

I Patagarri tornano in Italia con “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour”

Spettacolo

JULI: fuori oggi “Quelli come me”, nuovo singolo insieme a Coez

Spettacolo

BIRTHH: Il nuovo singolo “Total Black” ci cala nel clubbing newyorkese, in attesa di tour e album

Motori

XPENG aggiorna G6 e G9: con XOS 5.8.7 guida più fluida e cockpit sempre più smart

Spettacolo

NIALL HORAN annuncia l’uscita del nuovo album “DINNER PARTY”: in arrivo il 5 giugno

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross sulle strade della Milano-Torino

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Spettacolo

Sfera Ebbasta in concerto a Salerno: il Trap King arriva al SalernoSounds 2026

Spettacolo

Luchè annuncia il “Summer Tour 2026”: l’estate del rap italiano parla napoletano

Motori

CUPRA e RafflesMilano: un’alleanza che unisce design e giovani talenti

Spettacolo

I BTS pubblicano il loro attesissimo nuovo album “ARIRANG” e il singolo “SWIM”

Società

Orso bruno marsicano, avanti con il monitoraggio genetico: conclusa la seconda fase del progetto DigitAP

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Giochi

Mega Splendore: l’espansione di Pokémon Pocket introduce le Megaevoluzioni Shiny

Spettacolo

MODÀ: due nuove date per “La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026”

Motori

Nissan premiata per il progetto di guida autonoma evolvAD con la LEAF elettrica

Spettacolo

Rancore torna sulla Terra con “Fanfole”: il rap che parla una nuova lingua
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”

Arriva oggi su tutte le piattaforme digitali “PRESA BENE”, il primo album di Adriana, rapper, cantautrice e performer originaria della provincia di Verona, pubblicato...

4 ore ago

Spettacolo

I Patagarri tornano in Italia con “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour”

Dopo aver conquistato il pubblico europeo con la loro energia irriverente, I Patagarri sono pronti a riportare il loro spirito contagioso in Italia. La...

7 ore ago

Spettacolo

JULI: fuori oggi “Quelli come me”, nuovo singolo insieme a Coez

Dopo due anni dal successo di “Ho voglia di te” con Emma e Olly, JULI torna sulla scena musicale con un nuovo singolo: “Quelli...

7 ore ago

Spettacolo

BIRTHH: Il nuovo singolo “Total Black” ci cala nel clubbing newyorkese, in attesa di tour e album

La cantautrice e produttrice toscana Birthh pubblica “Total Black”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 20 marzo, terzo capitolo che anticipa l’atteso debutto in...

7 ore ago