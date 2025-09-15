Connect with us

Hi, what are you looking for?

Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Published

Football Manager 26 sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 4 novembre, offrendo un’esperienza del tutto rinnovata grazie all’utilizzo per la prima volta del motore Unity. Questo upgrade segna un nuovo standard per la serie iconica di Sports Interactive e SEGA.

Con Football Manager 26 ogni partita diventa ancora più realistica e spettacolare. Le nuove animazioni volumetriche, ispirate alla realtà, e l’aggiornamento grafico del campo migliorano l’esperienza visiva, mentre la Premier League, ora con licenza ufficiale, offre un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Una delle novità più rivoluzionarie del Football Manager 26 è l’introduzione del calcio femminile. Integrato perfettamente all’interno dell’ecosistema esistente, questo nuovo elemento è accompagnato dal database più completo del suo genere e da una serie di competizioni su licenza che saranno rivelate nelle settimane a venire.

L’interfaccia di gioco è stata ridisegnata per risultare più intuitiva, offrendo un maggiore controllo e influenza nelle scelte decisive durante le carriere manageriali. Che tu sia un veterano della serie o un neofita, le sezioni dedicate alla tattica, all’osservazione e al mercato sono state ulteriormente migliorate.

Al lancio, Football Manager 26 sarà disponibile anche in versione Console per gli utenti di Xbox e PlayStation5 e su Xbox Game Pass. La versione Touch tornerà su Nintendo Switch, disponibile in digitale dal 4 dicembre. Nonostante il passaggio al nuovo motore Unity, la compatibilità dei salvataggi dei giochi precedenti (FM24 e FM23) sarà mantenuta.

Interessante novità è l’arrivo di Football Manager 26 Mobile, in esclusiva su Netflix, che manterrà il feeling classico della serie pur integrando le nuove funzionalità. Tuttavia, questa versione non utilizzerà il nuovo motore Unity.

Fino al 4 novembre sarà possibile preacquistare FM26 presso i rivenditori digitali autorizzati da SEGA per ottenere uno sconto del 10%. Inoltre, chi preacquisterà FM26 per PC e Mac avrà la possibilità di iniziare la propria carriera manageriale in anticipo grazie all’accesso avanzato disponibile su Steam ed Epic circa due settimane prima del lancio ufficiale.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series

Motori

OMODA & JAECOO rafforza la sua presenza nello sport italiano

Sport

ACI e MASAF siglano un protocollo di collaborazione che unisce ippodromi e autodromi

Spettacolo

Max Pezzali: Nuove Date e Biglietti per “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE approda su nuove piattaforme nel 2026
Football Manager 26 gioco

Giochi

Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Sport

Historic Minardi Day 2025: emozioni, storia e passione all’Autodromo di Imola con ACI Storico

Società

Riflettori puntati su “Quarta Repubblica”: politica, economia e sicurezza

Spettacolo

Clint Eastwood torna alla regia con “GIURATO NUMERO 2”: un’avvincente prima TV su Sky Cinema

Giochi

Capcom sorprende con “Resident Evil Requiem” e nuovi titoli per Nintendo Switch 2

Motori

FIAT sostiene l’Incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana per il terzo anno consecutivo
giorgia_live

Spettacolo

GOLPE è il nuovo singolo di GIORGIA, in uscita venerdì 19 settembre e da oggi in pre-save.

Motori

Polestar 5: debutta la nuova Grand Tourer elettrica ad alte prestazioni

Motori

Skoda: Elroq si aggiorna per il 2026

Moda

40 anni di Nike Air Jordan: all’asta un paio firmato a mano da Michael Jordan

Spettacolo

Disney+: la line-up autunnale 2025 in Italia tra nuove serie, film attesissimi e calcio in diretta
Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-26

Moda

Juventus e adidas presentano il nuovo Third Kit 2025-2026, eleganza ispirata ai vigneti piemontesi
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series

La nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo si prepara a stupire ancora una volta, questa volta come protagonista al Gran Turismo World Series....

15 ore ago

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE approda su nuove piattaforme nel 2026

Il celebre GdR del 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, è pronto a conquistare nuovi orizzonti. SQUARE ENIX ha annunciato che questa edizione ampliata...

16 ore ago

Giochi

Capcom sorprende con “Resident Evil Requiem” e nuovi titoli per Nintendo Switch 2

Nel recente Nintendo Direct, Capcom ha svelato diverse novità entusiasmanti per il 2026. Tra le sorprese più attese, spicca l’annuncio di “Resident Evil Requiem”,...

17 ore ago

Giochi

ASUS ROG lancia nuove periferiche eSport: Falcata, Harpe II Ace e Sheath II XXL

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità in Italia di tre nuove periferiche gaming dedicate agli appassionati di FPS competitivi: la tastiera ROG...

4 giorni ago