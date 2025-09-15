Football Manager 26: la nuova era dei giochi manageriali di calcio è alle porte

Football Manager 26 sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 4 novembre, offrendo un’esperienza del tutto rinnovata grazie all’utilizzo per la prima volta del motore Unity. Questo upgrade segna un nuovo standard per la serie iconica di Sports Interactive e SEGA.

Con Football Manager 26 ogni partita diventa ancora più realistica e spettacolare. Le nuove animazioni volumetriche, ispirate alla realtà, e l’aggiornamento grafico del campo migliorano l’esperienza visiva, mentre la Premier League, ora con licenza ufficiale, offre un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Una delle novità più rivoluzionarie del Football Manager 26 è l’introduzione del calcio femminile. Integrato perfettamente all’interno dell’ecosistema esistente, questo nuovo elemento è accompagnato dal database più completo del suo genere e da una serie di competizioni su licenza che saranno rivelate nelle settimane a venire.

L’interfaccia di gioco è stata ridisegnata per risultare più intuitiva, offrendo un maggiore controllo e influenza nelle scelte decisive durante le carriere manageriali. Che tu sia un veterano della serie o un neofita, le sezioni dedicate alla tattica, all’osservazione e al mercato sono state ulteriormente migliorate.

Al lancio, Football Manager 26 sarà disponibile anche in versione Console per gli utenti di Xbox e PlayStation5 e su Xbox Game Pass. La versione Touch tornerà su Nintendo Switch, disponibile in digitale dal 4 dicembre. Nonostante il passaggio al nuovo motore Unity, la compatibilità dei salvataggi dei giochi precedenti (FM24 e FM23) sarà mantenuta.

Interessante novità è l’arrivo di Football Manager 26 Mobile, in esclusiva su Netflix, che manterrà il feeling classico della serie pur integrando le nuove funzionalità. Tuttavia, questa versione non utilizzerà il nuovo motore Unity.

Fino al 4 novembre sarà possibile preacquistare FM26 presso i rivenditori digitali autorizzati da SEGA per ottenere uno sconto del 10%. Inoltre, chi preacquisterà FM26 per PC e Mac avrà la possibilità di iniziare la propria carriera manageriale in anticipo grazie all’accesso avanzato disponibile su Steam ed Epic circa due settimane prima del lancio ufficiale.