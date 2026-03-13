FULMINACCI: fuori oggi ovunque il nuovo album “CALCINACCI”

Dopo aver conquistato pubblico e critica alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna” — premiato con il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione — Fulminacci inaugura un nuovo capitolo della sua carriera. Esce oggi “Calcinacci” (Maciste Dischi / Warner Records Italy / Warner Music Italy), il quarto album in studio del cantautore romano, che si accompagna a un inedito progetto cinematografico e a un tour nei palasport italiani.

“È il mio primo disco fatto a Roma, la mia città. Senza orari, senza fretta, senza treni. Io, Golden Years e qualche amico che ogni tanto ci è venuto a trovare. Le canzoni sono uscite fuori per gioco, non le ho mai cercate. La coerenza non è mai stata il mio forte ma stavolta il suono generale è più asciutto, minimale, con i testi e le melodie sempre al primo posto. I calcinacci si trovano dove qualcosa è stato distrutto, ma anche dove gli operai cominciano a ricostruire”, racconta Fulminacci.

Il disco attraversa temi universali: addii, fughe, relazioni irrisolte e trasformazioni interiori. È un viaggio tra ironia e malinconia, capace di ridere delle proprie sfortune e trasformare l’imperfezione in arte. Il risultato è un progetto coerente e spontaneo, che conferma la scrittura empatica e ironica del giovane cantautore.

“Calcinacci” include 13 brani, tra cui le collaborazioni con Franco126 in “Fantasia 2000” e con Tutti Fenomeni in “Mitomani”. Due contributi che ampliano lo spettro sonoro e narrativo dell’album senza snaturarne l’identità. La produzione è affidata a Golden Years, già al fianco dell’artista sul palco dell’Ariston, che miscela sonorità pop, dettagli elettronici e momenti acustici in una dimensione intima ma potente.

Parallelamente all’uscita del disco, Fulminacci debutta sul grande schermo con l’omonimo cortometraggio “Calcinacci”, diretto dai Bendo e da Filiberto Signorello, con la partecipazione di Pietro Sermonti e Francesco Montanari. L’opera non si limita a essere un videoclip, ma amplia l’universo concettuale del disco, trasformandolo in racconto cinematografico. Il film verrà proiettato in tre date speciali: il 12 marzo a Roma (Cinema Adriano), il 13 marzo a Napoli (The Space Cinema, Vulcano Buono) e il 14 marzo a Milano (Anteo Palazzo del Cinema). L’accesso è riservato ai possessori della copia fisica dell’album, che potranno anche incontrare l’artista per un firmacopie a margine della proiezione.

La pubblicazione di “Calcinacci” segna anche l’apertura del calendario live 2026. Da aprile Fulminacci sarà protagonista del “Palazzacci Tour 2026”, che toccherà i principali palasport italiani: il 9 aprile a Roma (Palazzo dello Sport), l’11 aprile a Napoli (Palapartenope), il 15 aprile a Milano (Unipol Forum) e il 18 aprile a Firenze (Nelson Mandela Forum). A seguire, il cantautore porterà la sua musica anche all’aperto con una serie di appuntamenti estivi nei festival più importanti d’Italia, dal Sherwood Festival di Padova fino al Mantova Summer Festival.

Con “Calcinacci”, Fulminacci raggiunge una nuova maturità artistica. Un lavoro che parla di rinascita e autenticità, in equilibrio tra leggerezza e profondità, dove ogni frammento diventa un punto di partenza per ricominciare.