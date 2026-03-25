FULMINACCI: sold out la data al Palazzo dello Sport di Roma di “PALAZZACCI 2026”

È ufficialmente sold out la data di apertura del “Palazzacci Tour 2026” di Fulminacci, in programma il 9 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. Un risultato che conferma l’attesa e l’entusiasmo del pubblico per il cantautore romano, pronto a intraprendere per la prima volta un tour nei principali palasport italiani. L’appuntamento segna un nuovo traguardo nel cammino artistico di un autore che negli ultimi anni si è imposto come una delle voci più originali e riconoscibili del cantautorato contemporaneo.

Prodotto e organizzato da Magellano Concerti, il “Palazzacci Tour 2026” porterà Fulminacci da Roma a Milano, passando per Napoli e Firenze, prima di proseguire con una serie di date estive racchiuse sotto il titolo “Fulminacci all’Aperto”. In quest’occasione l’artista proporrà dal vivo i brani del suo nuovo album “Calcinacci”, accolto con grande favore da critica e pubblico e già tra i dischi più ascoltati al momento del debutto.

Il nuovo progetto discografico, prodotto da Golden Years, arriva dopo la partecipazione del cantautore alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano “Stupida sfortuna”. L’esibizione gli è valsa due importanti riconoscimenti: il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la “Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione”. “Calcinacci” conferma l’equilibrio tra ironia e malinconia che da sempre caratterizza la scrittura di Fulminacci, capace di raccontare la quotidianità con sensibilità e spontaneità. Nell’album spiccano anche due collaborazioni speciali con Franco126 e Tutti Fenomeni, che aggiungono nuove sfumature al progetto.

Il lavoro discografico è stato accompagnato da un breve ciclo di incontri instore a Roma, Napoli e Milano e dalla proiezione di un cortometraggio omonimo in tre appuntamenti speciali al cinema, a testimonianza dell’attenzione dell’artista per le diverse forme espressive.

Dopo le tappe nei palasport, Fulminacci accenderà l’estate con il tour “Fulminacci all’Aperto”, che lo vedrà protagonista nei principali festival italiani. Si partirà il 23 giugno al Sherwood Festival di Padova per proseguire tra Collegno, Pisa, Servigliano, Bologna, Melpignano, Locorotondo, Catania, Alghero e Mantova, fino al 30 agosto.

Il calendario del Palazzacci Tour 2026 prevede invece le seguenti date:

9 aprile – Roma, Palazzo dello Sport (sold out);

11 aprile – Napoli, Palapartenope;

15 aprile – Milano, Unipol Forum;

18 aprile – Firenze, Nelson Mandela Forum.

Con questa tournée, Fulminacci si prepara a una nuova fase della sua carriera, confermando la capacità di costruire un legame autentico con il suo pubblico. Le sue canzoni, capaci di unire leggerezza e profondità, continuano a conquistare platee sempre più ampie, segnando un passaggio importante nel percorso di uno degli autori più interessanti della sua generazione.

I biglietti per il “Palazzacci Tour 2026” e per “Fulminacci all’Aperto” sono disponibili online e nei punti vendita abituali.