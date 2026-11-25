Leapmotor avvia la produzione della B10 a Saragozza, in Spagna, e prepara l'arrivo della B05, un passo che porta il marchio cinese a radicarsi sempre di più nel continente europeo.

La strategia del costruttore ruota attorno a un'idea precisa: progettare le auto partendo da chi le guida ogni giorno. Dalla tenuta di strada alla quantità di spazio disponibile per le necessità quotidiane, ogni scelta nasce dall'osservazione di gusti, abitudini e aspettative degli automobilisti del Vecchio Continente.

Le vetture destinate all'Europa vengono sviluppate e messe a punto direttamente nel continente, così da rispondere alle condizioni stradali e alle richieste del mercato locale. Un ruolo chiave spetta al Centro Sperimentale di Balocco, in Italia, storico polo di prova che Leapmotor può utilizzare grazie alla joint venture con Stellantis. Qui gli ingegneri lavorano su dinamica del telaio, maneggevolezza, comfort di marcia e comportamento acustico, incluse le vibrazioni e la ruvidità di marcia, calibrando ogni parametro sulle strade e sulle preferenze di guida dell'Europa.

Accanto ai test su strada, sistemi avanzati di simulazione permettono di valutare numerose configurazioni del veicolo. Il marchio unisce così la propria tecnologia globale con la profonda conoscenza che Stellantis ha maturato sulle dinamiche di guida europee.

Il cuore della presenza nel continente è il Leapmotor European Innovation Center di Monaco di Baviera, primo centro di innovazione del brand al di fuori della Cina. Il polo raccoglie competenze di design, ingegneria e testing. Il linguaggio stilistico del marchio, costruito su purezza, equilibrio, qualità delle superfici e calore, viene reinterpretato in chiave europea. Il centro studia inoltre cosa i clienti si aspettano in termini di guida, tecnologia e dotazioni, e integra questi dati nello sviluppo dei modelli.

Il feedback degli automobilisti orienta le scelte del marchio. Le richieste emerse nell'uso quotidiano si traducono in interventi concreti. Tra le novità figura il tergilunotto posteriore sulla B10, pensato per migliorare la visibilità nei mesi invernali. Sulla B03X e sulla nuova B03 arrivano invece soluzioni dedicate a spazio e praticità, come il sistema di sedili posteriori LeapFlex e il Leap Box impermeabile. Completano il quadro le tecnologie di sicurezza sviluppate secondo i requisiti normativi europei e i aggiornamenti over-the-air, che permettono di migliorare l'esperienza di guida lungo l'intero ciclo di vita dell'auto.

Sul fronte industriale, la B10 è già in produzione a Saragozza e la B05 è destinata a seguire. Il marchio punta su un impegno dichiarato, "Made in Europe, for Europe", che trova in Spagna un riscontro concreto. Il progetto sfrutta la presenza industriale europea di Stellantis e l'esperienza produttiva del gruppo, avvicinando le vetture a chi le acquista.

Saragozza rappresenta quindi un tassello dell'ambizione di lungo periodo di Leapmotor: diventare una realtà sempre più integrata nell'ecosistema automobilistico europeo, unendo innovazione globale, conoscenza del mercato locale e produzione sul territorio.