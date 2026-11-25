Opel Antara festeggia 20 anni: il SUV a trazione integrale presentato nel 2006 al Salone di Parigi, con motori V6 e turbodiesel e il portabici Flex-Fix.

Vent'anni fa Opel presentava l'Antara, un SUV a trazione integrale che ha segnato una svolta nella storia del marchio tedesco. Presentato al Salone di Parigi del 2006, il modello univa la robustezza di un fuoristrada alla praticità di un'auto.

All'inizio degli anni Duemila la casa decise di lasciare il terreno dei fuoristrada puri, quello che le aveva regalato tante soddisfazioni con le prime generazioni della Frontera, costruite su telaio a longheroni e vendute in circa 285.000 esemplari. La strada scelta portò verso i SUV e i crossover a carrozzeria portante, una filosofia che oggi ispira la Grandland e la nuova Frontera.

Nacque così il progetto Antara, una cinque porte da cinque posti completamente inedita. L'obiettivo era offrire una guida simile a quella di un'automobile, un abitacolo molto spazioso pur con dimensioni esterne contenute, una seduta rialzata e soluzioni pratiche per il trasporto, a cominciare dal portabici integrato Flex-Fix. Il risultato fu un 4x4 pensato sia per l'uso quotidiano sia per il tempo libero. Un anno prima, al Salone di Francoforte, il prototipo crossover Antara GTC aveva già ottenuto ampi consensi, e la versione di serie ne confermò l'impostazione.

Sotto il cofano, l'Antara poteva contare su quattro motori, tutti con quattro valvole per cilindro e disposti in posizione trasversale. La gamma comprendeva un V6 3.2 a benzina da 227 CV (167 kW), due turbodiesel 2.0 common-rail da 150 CV (110 kW) e da 127 CV (93 kW) e un quattro cilindri in linea 2.4 da 140 CV (103 kW).

Il punto tecnico più importante era però la trazione integrale intelligente. Il sistema combinava i vantaggi dell'avantreno, come stabilità in accelerazione, consumi e rumorosità contenuti, con quelli delle quattro ruote motrici permanenti. Un differenziale elettroidraulico a gestione elettronica distribuiva la coppia in modo ottimale tra asse anteriore e posteriore in ogni situazione.

Sul fronte della sicurezza attiva la vettura era dotata di ABS ed ESPPlus. Completavano il quadro l'assistenza alla frenata in curva (CBC), il supporto in discesa (DCS) e la protezione attiva contro il ribaltamento (ARP), strumenti pensati per governare meglio l'auto e aumentarne la sicurezza.

All'interno l'abitacolo risultava accogliente. I passeggeri posteriori disponevano di 933 millimetri per le gambe, il valore più alto della categoria. Il bagagliaio arrivava a 370 litri fino al ripiano copribagagli, poteva salire a 865 litri ribaltando il divanetto posteriore e raggiungeva 1.420 litri caricando fino al soffitto. Lo schienale posteriore si divideva in due sezioni di larghezza diversa, nel rapporto 60:40. Con il sedile anteriore del passeggero ripiegato, disponibile su richiesta dai primi mesi del 2007, era possibile trasportare oggetti lunghi fino a 2,63 metri.

Infine il portabici Flex-Fix, disponibile a partire dalla primavera 2007. Quando non veniva utilizzato, il dispositivo scompariva sotto il paraurti posteriore fino a risultare quasi invisibile e poteva essere estratto per portare fino a due bici alla volta.