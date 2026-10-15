Genesis GV60 Magma: l'eleganza elettrica si trasforma in prestazioni estreme

Genesis introduce in Italia la sua prima sportiva 100% elettrica ad alte prestazioni, la GV60 Magma. Questo nuovo modello rappresenta il debutto della divisione Magma, orientata a portare l'iconica "Athletic Elegance" del marchio in una dimensione inedita di potenza e controllo.



Il cuore tecnologico della GV60 Magma è un powertrain con due motori elettrici potenziati, uno per asse, che raggiungono 448 kW (609 CV) e 740 Nm di coppia, aumentabili fino a 478 kW (650 CV) e 790 Nm per 15 secondi in modalità Boost. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in 3,4 secondi, mentre la velocità massima tocca i 264 km/h, rendendola la Genesis full-electric più veloce mai prodotta. La gestione è affidata a una nuova elettronica che ottimizza la reattività e distribuisce la coppia fino al 65% su uno dei due assi, con modalità di guida specifiche come GT, Sprint e Drift per soddisfare ogni esigenza sportiva.



Il design, pluripremiato con il Red Dot Award 2026, esprime una potenza elegante e mai eccessiva. Carreggiata allargata, assetto ribassato, prese d'aria ottimizzate e spoiler ad ala, insieme a dettagli iconici come i cerchi da 21 pollici e pinze freno Magma Orange, delineano una presenza scenografica e dinamica su strada. All'interno, sedili a guscio e rivestimenti in Chamude effetto scamosciato trasmettono un'atmosfera da vera sportiva; il volante dedicato integra il pulsante Magma per accedere alle impostazioni più spinte.



L'interfaccia digitale da 27 pollici adotta una grafica esclusiva Magma e introduce il Virtual Gear Shift, che simula un cambio a doppia frizione a 8 rapporti, e il sistema e-ASD+ personalizza il sound di guida con toni futuristici o la simulazione di un V6. L'impianto audio Bang & Olufsen con 17 altoparlanti supporta Dolby Atmos, mentre l'insonorizzazione, con vetri anteriori maggiorati e Active Noise Control, garantisce comfort da vettura premium anche alle velocità più elevate.



La sicurezza è garantita da 10 airbag e dai sistemi di assistenza di ultima generazione, tra cui il cruise control adattivo, l'assistenza attiva al mantenimento corsia e il parcheggio remoto. Il programma 5-Year Care Plan offre 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione e assistenza stradale 24/7, inclusi aggiornamenti over-the-air per infotainment e navigazione.



La Genesis GV60 Magma è proposta in un unico allestimento full optional da 88.400 euro. Personalizzabile in 9 colori e 2 finiture interne, è già ordinabile presso la rete Genesis, con le prime consegne previste nell'ultimo trimestre del 2026.



L'arrivo della GV60 Magma segna una svolta strategica per Genesis, che espande la sua presenza nel mercato italiano con una proposta a cavallo tra lusso e performance. Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha dichiarato: "GV60 Magma rappresenta il modo in cui Genesis intende le alte prestazioni, dove la precisione del controllo conta quanto la potenza e dove la calma e il comfort che ci si attendono da ogni nostro modello restano intatti anche nella guida più intensa. Nasce da un programma che abbiamo avviato come progetto di ricerca e sviluppato attraverso i collaudi più severi in ogni parte del mondo".



Con la Magma, Genesis si prepara a ridefinire il concetto di sportività elettrica premium, offrendo prestazioni, tecnologia e design in una sintesi dedicata agli appassionati più esigenti.